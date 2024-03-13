В Минобороны показали, как проходят испытания "плавучих бронежилетов" для спецподразделений ВСУ

Минобороны продолжает тестировать два образца плавучих модулей: украинского и иностранного производителя. Их разрабатывают специально для военно-морских сил, понтонеров, сил специальных операций, некоторых спецподразделений десантно-штурмовых войск, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Плавучий модуль крепится к бронежилету и выдерживает вес не только военного, но и дополнительного снаряжения в 27 килограммов.

"Если такой бронежилет попадает в воду, то воздушная подушка автоматически надувается и поднимает бойца на поверхность", - отметил Александр Шарко, главный специалист Центрального управления развития сопровождения материального обеспечения ВСУ.

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Сейчас в Центральном управлении проводят анкетирование бойцов, которые тестировали плавучие бронежилеты.

"Нам очень важны отзывы бойцов. После подобных испытаний мы получаем важную информацию от групп тестирования. Это позволяет улучшать изделия, чтобы украинская армия получала амуницию, которая создает преимущество над армией врага", - добавил Шарко.

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