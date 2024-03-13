В Минобороны показали, как проходят испытания "плавучих бронежилетов" для спецподразделений ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
tsentralnoe-komandovanie-sshaЦентральное командование США
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  25200 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  36628 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  94221 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  104420 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  105459 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  120971 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120271 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118651 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  29491 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124614 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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В Минобороны показали, как проходят испытания "плавучих бронежилетов" для спецподразделений ВСУ

Министерство обороны Украины испытывает два образца плавучих модулей, прикрепленных к бронежилетам, которые могут автоматически надуваться и поднимать солдат на поверхность, если они попадают в воду.

Война •   •  6187 просмотра
В Минобороны показали, как проходят испытания "плавучих бронежилетов" для спецподразделений ВСУ

Ежемесячно зарабатывали более 2 миллионов гривен: в Одессе разоблачили группу наркоторговцев

В Одессе правоохранители задержали группу из четырех злоумышленников в возрасте, включая организатора и соорганизатора, которые занимались сбытом каннабиса, амфетамина, PVP и крэка по всей Украине, изъяв более 4 кг различных наркотиков и психотропов.

Криминал и ЧП •   •  6136 просмотра
Ежемесячно зарабатывали более 2 миллионов гривен: в Одессе разоблачили группу наркоторговцев

Шольц в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине: "Это черта, которую я не хочу пересекать как канцлер"

Канцлер Германии Олаф Шольц снова выступает против поставки крылатых ракет Taurus в Украину, заявляя, что это потребует участия немецких солдат.

Война •   •  11712 просмотра
Шольц в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине: "Это черта, которую я не хочу пересекать как канцлер"

В ЕС настаивают на усилении мер по возвращению депортированных в рф украинских детей

ЕС настаивает на усилении мер по возвращению украинских детей, принудительно депортированных в россию или переселенных в беларусь.

Война •   •  10714 просмотра
В ЕС настаивают на усилении мер по возвращению депортированных в рф украинских детей

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

По состоянию на сегодняшнее утро в очередях на пяти пунктах пропуска в Польше стоят 1150 грузовиков, которые направляются в Украину на фоне блокады польских фермеров, большинство из них - напротив пункта пропуска "Ягодин".

Война •   •  25200 просмотра
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS дальностью почти 300 километров - WSJ

Пентагон США теперь открыт для предоставления Украине ракет большой дальности ATACMS с дальностью действия около 290 километров, что отличается от предыдущего настаивания на сохранении всех таких ракет для собственных нужд.

Война •   •  10781 просмотра
Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS дальностью почти 300 километров - WSJ

Глава МИД Молдовы: видим определенные попытки россии дестабилизировать страну

Молдова видит попытки россии дестабилизировать страну, используя политических марионеток, олигархов и финансируя протесты накануне президентских выборов в россии.

Новости Мира •   •  9623 просмотра
Глава МИД Молдовы: видим определенные попытки россии дестабилизировать страну

Систематически продавал каннабис арестантам: инспектору Киевского СИЗО сообщили о подозрении

Младший инспектор Киевского следственного изолятора был уличен в систематической контрабанде и продаже каннабиса заключенным с целью личной наживы.

Криминал и ЧП •   •  10306 просмотра
Систематически продавал каннабис арестантам: инспектору Киевского СИЗО сообщили о подозрении

В Вильнюсе напали на экс-главу штабов Навального: президент Литвы заявил о причастности рф

Леонид Волков, соратник российского оппозиционера Алексея Навального, подвергся нападению с применением молотка и слезоточивого газа в Вильнюсе. Президент Литвы не исключает причастность россии к этому инциденту.

Новости Мира •   •  9652 просмотра
В Вильнюсе напали на экс-главу штабов Навального: президент Литвы заявил о причастности рф

Польские фермеры готовятся к блокаде на границе с Германией

Польские фермеры планируют заблокировать движение на пограничном переходе Свенцко с Германией с воскресенья до среды, протестуя против бездействия правительства по удовлетворению их требований.

Новости Мира •   •  10404 просмотра
Польские фермеры готовятся к блокаде на границе с Германией