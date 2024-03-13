Усиление ВСУ актуальной информацией: Минобороны будет сотрудничать с DeepStateUA

Министерство обороны Украины подписало меморандум о сотрудничестве с командой аналитического проекта DeepStateUA. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

Соглашение подписали заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко и соучредитель проекта DeepStateUa Роман Погорелый.

Цель меморандума - обеспечить обмен данными между Министерством и ОО "Дипстейт ЮА", чтобы усилить Вооруженные Силы Украины актуальной информацией.

Министерство обороны заинтересовано использовать лучшие практики IT-проектов для повышения обороноспособности государства. Сотрудничество с DeepStateUA позволит быстро и эффективно накапливать и обрабатывать необходимые данные о ходе военных действий - заявила Екатерина Черногоренко.

Кроме того, Погорелый уверен, что благодаря сотрудничеству с Минобороны проект сможет работать более эффективно.

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Сегодня наша карта - это не просто обозначение, а общественное внимание, потребность и жизнь людей, ведь ею пользуются различные службы и военные в своей работе. Вместе с Министерством обороны мы сможем работать более эффективно для нашей общей победы - подчеркнул Роман Погорелый.

Справочно

DeepStateUA - это аналитический проект, освещающий информацию о ходе российско-украинской войны с помощью интерактивной онлайн карты боевых действий.

DeepStateMap.Live дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий - и содержит отметки о статусе различных территорий: оккупированные, освобожденные, только что освобожденные или серые зоны.

Напомним,

Министерство обороны Украины и благотворительный фонд PULSE заключили Меморандум о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военнослужащих по тактической медицине.