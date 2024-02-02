В Минобороны меняют подход к тендерам на поставку продуктов для ВСУ
Министерство обороны Украины представило новую модель закупок продуктов питания непосредственно у производителей и поставщиков с апреля 2024 года с целью повышения качества и прозрачности.
В Севастополе оккупанты подогнали плавучий кран для подъема затонувшего сторожевого корабля "тарантул"
россияне привезли плавучий кран в Графскую бухту в Севастополе, чтобы поднять затонувший сторожевой корабль "тарантул".
Военно-промышленный комплекс рф несет убытки из-за войны - ЦНС
российский военно-промышленный комплекс несет убытки из-за инфляции и бюрократических проблем, которые мешают заводам выполнять растущие государственные заказы, свидетельствуют документы, к которым получили доступ украинские хакеры.
Оползень на Закарпатье: лесники сообщили о площади в 11,2 га, в ГСЧС сегодня изменений не фиксировали
Оползень в селе Красная Тячевского района Закарпатской области увеличился до 11,2 га по состоянию на конец января.
Полиция Лондона разыскивает мужчину, который напал на женщину и ее двух дочерей, облив их кислотой
В Лондоне мужчина распылил едкое вещество на женщину и двух ее малолетних дочерей, серьезно ранив их и четырех прохожих, которые пытались помочь, и полиция разыскивает личность нападавшего.
Канада уже предоставила Украине почти 10 млрд долларов помощи
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подтвердила выделение Канадой $9,5 млрд на поддержку Украины, в том числе $2,4 млрд на военную помощь.
Пенсионерам не будут блокировать неактивные банковские карты - в Минсоцполитики опровергли информацию
Министерство социальной политики опровергло сообщения о блокировании неактивных банковских карт пенсионеров, заявив, что не имеет на это ни полномочий, ни возможности.
Эпидемия гриппа в Ужгороде: со следующей недели все школы закроют на карантин
Вводят карантин до 9 февраля - такое решение приняли на заседании противоэпидемической комиссии. Сейчас эпидемическая ситуация в Ужгороде на 5 неделе классифицируется как эпидемия высокой интенсивности с превышением эпидпорога на 80,1%
Оккупанты усиливают тоталитарный режим в Мелитополе, устанавливая дополнительные камеры
россияне, оккупировавшие Мелитополь, строят заборы вдоль дорог и устанавливают камеры на перекрестках, чтобы круглосуточно следить за жителями.
Почти 40 деталей беспилотника "Supercam S350" внесены в Единую базу иностранных компонентов российского оружия
Почти 40 деталей беспилотника "Supercam S350" внесены в Единую базу иностранных компонентов российского оружия.