В Минобороны меняют подход к тендерам на поставку продуктов для ВСУ

Министерство обороны Украины и государственное предприятие "Государственный оператор тыла" представили новую архитектуру закупок продуктов питания, которая стартует с 1 апреля 2024 года. Об этом говорится в сообщении Минобороны в tg-канале, пишет УНН.

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"ДОТ работает над тем, чтобы статус поставщика для ВСУ наконец стал предметом гордости для честного бизнеса. Нулевая толерантность к коррупции, профессионализм и открытость к обществу - основа нашего сотрудничества с участниками рынка. Вместе мы должны обеспечить ВСУ качественным питанием, чтобы они могли сфокусироваться на главной миссии", - отметил гендиректор ДОТ Арсен Жумадилов во время встречи с представителями розничных торговых сетей.

В Минобороны отметили, что главная задача предложенной модели - привлечь честный бизнес к непрерывному и качественному питанию бойцов. Поставки от сетей - один из элементов новой архитектуры, которая также включает поставки напрямую от производителей и привлечение профессиональных логистических партнеров.

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Руководитель ДОТ неоднократно заявлял, что приоритетом для него является участие в тендерах по питанию отечественных производителей и постепенное исключение из них посредников.

"Во-первых, мы все наши закупочные стратегии выстраиваем таким образом, чтобы сделать возможным участие производителей напрямую в наших тендерах. То есть, работать не через посредников, а с теми, кто непосредственно производит ту или иную продукцию. Если это резиденты Украины, то есть наши отечественные национальные производители, то речь о них. Если что-то не производится в Украине, в принципе, или не производится в достаточном объеме, и мы работаем с зарубежными производителями, то мы будем прилагать усилия для того, чтобы с ними напрямую выходить в договорные отношения", - рассказывал Жумадилов.

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