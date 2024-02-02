У Міноборони змінюють підхід до тендерів на постачання харчів для ЗСУ
Київ • УНН
Міністерство оборони України презентувало нову модель закупівель продуктів харчування безпосередньо у виробників та постачальників з квітня 2024 року з метою підвищення якості та прозорості.
Міністерство оборони України та державне підприємство "Державний оператор тилу" презентували нову архітектуру закупівель продуктів харчування, яка стартує з 1 квітня 2024 року. Про це йдеться у повідомленні Міноборони в tg-каналі, пише УНН.
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"ДОТ працює над тим, щоб статус постачальника для ЗСУ нарешті став предметом гордості для чесного бізнесу. Нульова толерантність до корупції, професійність та відкритість до суспільства – основа нашої співпраці з учасниками ринку. Разом ми маємо забезпечити ЗСУ якісним харчуванням, щоб вони могли сфокусуватись на головній місії", – наголосив зазначив гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов під час зустрічі із представниками роздрібних торговельних мереж.
У Міноборони відзначили, що головна задача запропонованої моделі - залучити чесний бізнес до безперервного та якісного харчування бійців. Постачання від мереж - один із елементів нової архітектури, яка також включає поставки напряму від виробників та залучення професійних логістичних партнерів.
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Керівник ДОТ неодноразово заявляв, що пріоритетом для нього є участь у тендерах по харчуванню вітчизняних виробників та поступове виключення з них посередників.
"По-перше, ми всі наші закупівельні стратегії вибудовуємо таким чином, щоби уможливити участь виробників напряму у наших тендерах. Тобто, працювати не через посередників, а з тими, хто безпосередньо виробляє ту чи іншу продукцію. Якщо це резиденти України, тобто наші вітчизняні національні виробники, то мова про них. Якщо щось не виробляється в Україні, у принципі, або не виробляється у достатньому обсязі, і ми працюємо із закордонними виробниками, то ми будемо докладати зусиль для того, щоб з ними напряму виходити у договірні відносини", - розповідав Жумаділов.
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