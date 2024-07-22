В Минфине ожидают, что ЕИБ вскоре выделит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Владелец "Гулливера" Полищук подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против АРМА

Владелец "Гулливера" Полищук подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против АРМА

  •  99435 просмотра
Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

  •  79361 просмотра
16 пострадавших от ракетного удара по Киеву 8 июля до сих пор в больницах

16 пострадавших от ракетного удара по Киеву 8 июля до сих пор в больницах

  •  69568 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против рф

ЕС продлил экономические санкции против рф

  •  74460 просмотра
Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

  •  62925 просмотра
публикации
Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

  •  62925 просмотра
Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

19 июля 2024, 10:34  •  222694 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

19 июля 2024, 08:57  •  216293 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

19 июля 2024, 07:31  •  213498 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

19 июля 2024, 07:12  •  218633 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В сети появилось фото принца Джорджа: снимок сделан Кейт Миддлтон и опубликован к 11-летию сына

В сети появилось фото принца Джорджа: снимок сделан Кейт Миддлтон и опубликован к 11-летию сына

  •  453 просмотра
22 июля: День манго, Всемирный день мозга

22 июля: День манго, Всемирный день мозга

  •  100177 просмотра
День без купальников, Международный день нездоровой пищи. Что еще можно отметить 21 июля

День без купальников, Международный день нездоровой пищи. Что еще можно отметить 21 июля

21 июля 2024, 03:11  •  92231 просмотра
20 июля: Международный день Луны, Всемирный день шахмат

20 июля: Международный день Луны, Всемирный день шахмат

20 июля 2024, 03:07  •  101808 просмотра
Пять увлекательных фильмов ужасов: что посмотреть в жаркие летние дни

Пять увлекательных фильмов ужасов: что посмотреть в жаркие летние дни

19 июля 2024, 16:51  •  102123 просмотра
Актуальное
В Минфине ожидают, что ЕИБ вскоре выделит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины

В Минфине ожидают, что ЕИБ вскоре выделит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 14:39  •  8519 просмотра

Read in English

Министр финансов Украины провел онлайн-встречу с руководством ЕИБ. Обсуждено состояние внедрения программ сотрудничества и новые проекты поддержки, в частности в энергетическом секторе на 250 млн евро.

В понедельник, 22 июля, министр финансов Украины Сергей Марченко встретился в онлайн формате с главой Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надей Кальвино и главой представительства ЕИБ в Украине Жаном Эрик де Загоном. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минфина.

Детали

Стороны обсудили состояние внедрения программ сотрудничества, а также новые проекты поддержки. В ведомстве отмечают, что Украина и ЕИБ тщательно работают над подготовкой новых финансовых соглашений.

Европейский инвестиционный банк системно поддерживает Украину в приоритетных направлениях. И мы продолжаем работать над расширением нашего партнерства. В целом объем инициатив ЕИБ в государственном секторе составляет 26 проектов объемом 5,3 млрд евро

- резюмировал Сергей Марченко. 

Отмечается, что с начала полномасштабной войны объем предоставленных инвестиций ЕИБ по всем направлениям - около 2 млрд евро. 

Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций22 июля 2024, 07:27 • 79296 просмотров

Финансовая поддержка Банка направляется на обеспечение приоритетных потребностей страны, в том числе на восстановление критической инфраструктуры и восстановление энергосистемы. 

Министр финансов отметил насущную необходимость в поддержке энергетического сектора Украины, а также разработке новых проектов по восстановлению и развитию электроэнергетики в Украине. Ожидается, что Банк в ближайшее время одобрит пакет поддержки энергетического сектора Украины на сумму 250 млн евро 

- заявили в Министерстве финансов Украины.

Дополнение

Относительно текущих инициатив, стороны отметили финансирование ЕИБ проектов малого-среднего предпринимательства с тремя украинскими банками: «Укргазбанк», „Прокредит Банк“ и „Укрэксимбанк“.

Также обсудили подготовку к подписанию Финансового соглашения между Украиной и ЕИБ по проектам «Внедрение системы экстренной  помощи населению по единому номеру 112».

Кроме того, обсудили ряд потенциальных совместных проектов, в частности, направленных на обеспечение жильем граждан Украины. 

Стороны договорились продолжить работу над эффективным внедрением текущих и потенциальных проектов и привлечением новых инвестиций Банка в Украину. 

В поддержку гидроэнергетики: ЕИБ рассматривает возможность выделения Украине примерно 100 млн евро19 марта 2024, 17:15 • 24394 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономикаполитика
Эксклюзив
Жовква о возможности сбития Польшей ракет рф: коммуникация продолжается с Варшавой и на уровне стран-членов НАТО
  •  39940 просмотра

Жовква о возможности сбития Польшей ракет рф: коммуникация продолжается с Варшавой и на уровне стран-членов НАТО

Эксклюзив
Компаниям и предпринимателям придется менять всю документацию, это значительные расходы - представитель бизнеса о последствиях возможного переименования Броваров
  •  52087 просмотра

Компаниям и предпринимателям придется менять всю документацию, это значительные расходы - представитель бизнеса о последствиях возможного переименования Броваров

Эксклюзив
Количество потребительских кредитов в Украине увеличивается. В АУБ рассказали, на что украинцы тратят кредитные средства
  •  61814 просмотра

Количество потребительских кредитов в Украине увеличивается. В АУБ рассказали, на что украинцы тратят кредитные средства

Эксклюзив
Администрация Харрис будет поддерживать Украину, возможно, даже больше, но точно не меньше - эксперт
  •  61546 просмотра

Администрация Харрис будет поддерживать Украину, возможно, даже больше, но точно не меньше - эксперт

Эксклюзив
Сокращение вакантных должностей в ГНС не добавит эффективности работе налоговиков - нардеп
  •  58651 просмотра

Сокращение вакантных должностей в ГНС не добавит эффективности работе налоговиков - нардеп

Эксклюзив
Создание трехмерных моделей мест военных преступлений рф - специалисты КНИИСЭ начнут использовать технологию eyesCloud3D
  •  73913 просмотра

Создание трехмерных моделей мест военных преступлений рф - специалисты КНИИСЭ начнут использовать технологию eyesCloud3D

Эксклюзив
Неделя энергетического подъема и возможности реализации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 июля
  •  54326 просмотра

Неделя энергетического подъема и возможности реализации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 июля

Эксклюзив
Бизнесмен Полищук объяснил, почему подал иск против АРМА о защите чести и достоинства
  •  53397 просмотра

Бизнесмен Полищук объяснил, почему подал иск против АРМА о защите чести и достоинства

Эксклюзив
В Броварах на перекрестках светофоры обустраивают автономным питанием: мэр Игорь Сапожко объяснил, какие именно выбрали
  •  49583 просмотра

В Броварах на перекрестках светофоры обустраивают автономным питанием: мэр Игорь Сапожко объяснил, какие именно выбрали

Эксклюзив
"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков
19 июля 2024, 12:52  •  149734 просмотра

"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков

Популярные

Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

  •  62925 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против рф

ЕС продлил экономические санкции против рф

  •  74460 просмотра
16 пострадавших от ракетного удара по Киеву 8 июля до сих пор в больницах

16 пострадавших от ракетного удара по Киеву 8 июля до сих пор в больницах

  •  69568 просмотра
Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

  •  79361 просмотра
Владелец "Гулливера" Полищук подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против АРМА

Владелец "Гулливера" Полищук подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против АРМА

  •  99435 просмотра

Публикации

Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

Земли "аграрных ученых" выставят на аукцион в августе - долги некоторых госпредприятий НААН достигли миллионов

  •  62925 просмотра
Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

19 июля 2024, 10:34  •  222694 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

19 июля 2024, 08:57  •  216293 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

19 июля 2024, 07:31  •  213498 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

19 июля 2024, 07:12  •  218633 просмотра

Война

Генштаб: с начала суток враг атаковал уже 93 раза. Ударил ракетой Х-59 по Конотопу и «Искандером» по Дергачам

Генштаб: с начала суток враг атаковал уже 93 раза. Ударил ракетой Х-59 по Конотопу и «Искандером» по Дергачам

  •  14398 просмотра
Оккупанты в Крыму демонтируют храм ПЦУ в Евпатории, мир должен отреагировать - представительство Президента

Оккупанты в Крыму демонтируют храм ПЦУ в Евпатории, мир должен отреагировать - представительство Президента

  •  16662 просмотра
В управление АРМА передали четыре вертолета и два самолета крымских бизнесменов - ГБР

В управление АРМА передали четыре вертолета и два самолета крымских бизнесменов - ГБР

  •  15389 просмотра
Партизаны выследили вражеский ЗРК "Тор-М2" в Донецкой области - "АТЕШ"

Партизаны выследили вражеский ЗРК "Тор-М2" в Донецкой области - "АТЕШ"

  •  20930 просмотра
Украина выполнила все необходимые критерии по нацменьшинствам, которые нужны для переговоров о вступлении в ЕС - Стефанишина

Украина выполнила все необходимые критерии по нацменьшинствам, которые нужны для переговоров о вступлении в ЕС - Стефанишина

  •  23971 просмотра

политика

Статья имеет право на существование: ОП о колонке Джонсона в которой он описывает, как Трамп мог бы "спасти Украину"

Статья имеет право на существование: ОП о колонке Джонсона в которой он описывает, как Трамп мог бы "спасти Украину"

  •  3150 просмотра
В Минфине ожидают, что ЕИБ вскоре выделит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины

В Минфине ожидают, что ЕИБ вскоре выделит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины

  •  8629 просмотра
Заместитель директора НАБУ Углава требует в суде, чтобы ЦПК и Шабунин опровергли распространенную ими ложь о сливе данных

Заместитель директора НАБУ Углава требует в суде, чтобы ЦПК и Шабунин опровергли распространенную ими ложь о сливе данных

  •  9488 просмотра
В ОП назвали разговор Зеленского с Трампом конструктивным и теплым

В ОП назвали разговор Зеленского с Трампом конструктивным и теплым

  •  9751 просмотра
Повышение акцизов на топливо: Рада планирует рассмотреть проекты постановлений, блокирующие подписание закона

Повышение акцизов на топливо: Рада планирует рассмотреть проекты постановлений, блокирующие подписание закона

  •  13730 просмотра

Война

Генштаб: с начала суток враг атаковал уже 93 раза. Ударил ракетой Х-59 по Конотопу и «Искандером» по Дергачам

Генштаб: с начала суток враг атаковал уже 93 раза. Ударил ракетой Х-59 по Конотопу и «Искандером» по Дергачам

  •  14398 просмотра
Оккупанты в Крыму демонтируют храм ПЦУ в Евпатории, мир должен отреагировать - представительство Президента

Оккупанты в Крыму демонтируют храм ПЦУ в Евпатории, мир должен отреагировать - представительство Президента

  •  16662 просмотра
В управление АРМА передали четыре вертолета и два самолета крымских бизнесменов - ГБР

В управление АРМА передали четыре вертолета и два самолета крымских бизнесменов - ГБР

  •  15389 просмотра
Партизаны выследили вражеский ЗРК "Тор-М2" в Донецкой области - "АТЕШ"

Партизаны выследили вражеский ЗРК "Тор-М2" в Донецкой области - "АТЕШ"

  •  20930 просмотра
Украина выполнила все необходимые критерии по нацменьшинствам, которые нужны для переговоров о вступлении в ЕС - Стефанишина

Украина выполнила все необходимые критерии по нацменьшинствам, которые нужны для переговоров о вступлении в ЕС - Стефанишина

  •  23971 просмотра

политика

Статья имеет право на существование: ОП о колонке Джонсона в которой он описывает, как Трамп мог бы "спасти Украину"

Статья имеет право на существование: ОП о колонке Джонсона в которой он описывает, как Трамп мог бы "спасти Украину"

  •  3150 просмотра
В Минфине ожидают, что ЕИБ вскоре выделит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины

В Минфине ожидают, что ЕИБ вскоре выделит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины

  •  8629 просмотра
Заместитель директора НАБУ Углава требует в суде, чтобы ЦПК и Шабунин опровергли распространенную ими ложь о сливе данных

Заместитель директора НАБУ Углава требует в суде, чтобы ЦПК и Шабунин опровергли распространенную ими ложь о сливе данных

  •  9488 просмотра
В ОП назвали разговор Зеленского с Трампом конструктивным и теплым

В ОП назвали разговор Зеленского с Трампом конструктивным и теплым

  •  9751 просмотра
Повышение акцизов на топливо: Рада планирует рассмотреть проекты постановлений, блокирующие подписание закона

Повышение акцизов на топливо: Рада планирует рассмотреть проекты постановлений, блокирующие подписание закона

  •  13730 просмотра

Новости Бизнеса

Вторая панельная дискуссия на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках»: итоги

Вторая панельная дискуссия на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках»: итоги

19 июля 2024, 17:07  •  77880 просмотра
В МХП рассказали о лучших практиках построения долгосрочного и выгодного партнерства

В МХП рассказали о лучших практиках построения долгосрочного и выгодного партнерства

19 июля 2024, 17:03  •  74333 просмотра
Закупка услуг - еще одна важная составляющая в работе компании МХП

Закупка услуг - еще одна важная составляющая в работе компании МХП

19 июля 2024, 14:17  •  74280 просмотра

Экономика

Будут выключать три очереди: как завтра будут работать графики отключений света

Будут выключать три очереди: как завтра будут работать графики отключений света

  •  2760 просмотра
В Минфине ожидают, что ЕИБ вскоре выделит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины

В Минфине ожидают, что ЕИБ вскоре выделит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины

  •  8629 просмотра
Повышение акцизов на топливо: Рада планирует рассмотреть проекты постановлений, блокирующие подписание закона

Повышение акцизов на топливо: Рада планирует рассмотреть проекты постановлений, блокирующие подписание закона

  •  13730 просмотра
Микс фанты и борща. Заместитель Гетманцева выступил против увеличения налогов

Микс фанты и борща. Заместитель Гетманцева выступил против увеличения налогов

  •  14093 просмотра
У нас война, и товары не первой необходимости должны облагаться налогом - Минфин

У нас война, и товары не первой необходимости должны облагаться налогом - Минфин

  •  12144 просмотра

Киев

«Столичный аттракцион смерти": чиновники Кличко продолжали эксплуатацию несмотря на протесты прокуратуры

«Столичный аттракцион смерти": чиновники Кличко продолжали эксплуатацию несмотря на протесты прокуратуры

  •  17673 просмотра
"Желтый" уровень опасности: предупредили о грозах в Киеве и области

"Желтый" уровень опасности: предупредили о грозах в Киеве и области

  •  17141 просмотра
Обрыв троса на аттракционе через Днепр: правоохранители пришли с обысками в службы КГГА, к контролерам и фирмам владельца

Обрыв троса на аттракционе через Днепр: правоохранители пришли с обысками в службы КГГА, к контролерам и фирмам владельца

  •  17377 просмотра
Снос усадьбы Зеленских: правоохранители Киева проводят следственные действия

Снос усадьбы Зеленских: правоохранители Киева проводят следственные действия

  •  16917 просмотра
Обрыв троса на аттракционе в Киеве: уже собрали часть записей с камер и доказательства, тело погибшего отправят на экспертизу

Обрыв троса на аттракционе в Киеве: уже собрали часть записей с камер и доказательства, тело погибшего отправят на экспертизу

  •  16217 просмотра