В Минфине ожидают, что ЕИБ вскоре выделит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины

В понедельник, 22 июля, министр финансов Украины Сергей Марченко встретился в онлайн формате с главой Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надей Кальвино и главой представительства ЕИБ в Украине Жаном Эрик де Загоном. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минфина.

Детали

Стороны обсудили состояние внедрения программ сотрудничества, а также новые проекты поддержки. В ведомстве отмечают, что Украина и ЕИБ тщательно работают над подготовкой новых финансовых соглашений.

Европейский инвестиционный банк системно поддерживает Украину в приоритетных направлениях. И мы продолжаем работать над расширением нашего партнерства. В целом объем инициатив ЕИБ в государственном секторе составляет 26 проектов объемом 5,3 млрд евро - резюмировал Сергей Марченко.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны объем предоставленных инвестиций ЕИБ по всем направлениям - около 2 млрд евро.

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Финансовая поддержка Банка направляется на обеспечение приоритетных потребностей страны, в том числе на восстановление критической инфраструктуры и восстановление энергосистемы.

Министр финансов отметил насущную необходимость в поддержке энергетического сектора Украины, а также разработке новых проектов по восстановлению и развитию электроэнергетики в Украине. Ожидается, что Банк в ближайшее время одобрит пакет поддержки энергетического сектора Украины на сумму 250 млн евро - заявили в Министерстве финансов Украины.

Дополнение

Относительно текущих инициатив, стороны отметили финансирование ЕИБ проектов малого-среднего предпринимательства с тремя украинскими банками: «Укргазбанк», „Прокредит Банк“ и „Укрэксимбанк“.

Также обсудили подготовку к подписанию Финансового соглашения между Украиной и ЕИБ по проектам «Внедрение системы экстренной помощи населению по единому номеру 112».

Кроме того, обсудили ряд потенциальных совместных проектов, в частности, направленных на обеспечение жильем граждан Украины.

Стороны договорились продолжить работу над эффективным внедрением текущих и потенциальных проектов и привлечением новых инвестиций Банка в Украину.

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