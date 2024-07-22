Украина достигла договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций, что является важным этапом в реструктуризации долга. Это позволит сэкономить $11,4 млрд на обслуживании долга за 3 года и $22,75 млрд до 2033 года, высвободив ресурсы на оборону и социальные нужды. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, пишет УНН.

Восстанавливаем долговую устойчивость. Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 млрд долл США на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд - до 2033 года - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, "таким образом мы сможем высвободить ресурсы на насущные потребности: нашу оборону, социальную защиту и восстановление".

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