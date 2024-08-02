Жители города жалуются на уничтожение оккупантами исторических памятников Мариуполя. В частности, на доме купца Рябинкина по адресу Георгиевская, 11 российские рабочие заштукатурили уникальные кирпичные маскароны, передает УНН со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета.

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По данным городского совета, дом был построен еще в XIX веке. Его украшали маскароны - скульптурные украшения на стенах, имеющие вид лица человека, животного или фантастического существа.

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"Нигде не штукатурят маскароны. Все оставляют их или литыми или выполненными в технике резьбы по камню. Порой нам кажется, что минстрой рф проводит какой-то эксперимент в Мариуполе, цели которого недостаточно понятны", - написали в местном телеграм-канале.

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Ранее захватчики уже демонтировали оригинальный барельеф на доме архитектора Нильсена. На улице Митрополитской, 38 во время так называемого "ремонта" исчезли оригинальные деревянные двери XIX века. А в апреле во время так называемого восстановления Драмтеатра российским подрядчиком были разрушены фигуры. На них обвалился карниз фронтона.