Россияне активно строят фортификационные сооружения на трассе Мариуполь - Донецк. Также они продолжают попытки построить железную дорогу от ростова-на-дону до оккупированного Мариуполя. Об этом заявили в Мариупольском городском совете, передает УНН.

Детали

Захватчики продолжают строить фортификационные сооружения в районе поселка Гранитное в месте трассы Мариуполь - Донецк. Кроме того, россияне продолжают поставлять военную технику и живую силу на север Донецкой области - говорится в заметке.

Отмечается, что также оккупанты не оставляют попыток построить железную дорогу с РФ от Ростова-на-Дону до Мариуполя, и дальше ее планируют пустить в Крым.

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Новая ветка железной дороги в «глубоком тылу» должна упростить военную логистику и уменьшить зависимость армии РФ от Крымского моста. Партизаны уже неоднократно осуществляли диверсионные мероприятия, но оккупанты продолжают строительство - объяснили в ведомстве.

Напомним,

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне строят новые укрепления и логистическую инфраструктуру вблизи села Гранитное вдоль трассы Мариуполь-Донецк для поддержки своих фронтовых операций в Донецкой области.