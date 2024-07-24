Оккупанты активно возводят фортификационные сооружения на трассе Мариуполь-Донецк и пытаются построить железную дорогу от Ростова до Мариуполя. Новая железнодорожная ветка должна упростить военную логистику РФ и уменьшить зависимость от Крымского моста.
Россияне активно строят фортификационные сооружения на трассе Мариуполь - Донецк. Также они продолжают попытки построить железную дорогу от ростова-на-дону до оккупированного Мариуполя. Об этом заявили в Мариупольском городском совете, передает УНН.
Детали
Захватчики продолжают строить фортификационные сооружения в районе поселка Гранитное в месте трассы Мариуполь - Донецк. Кроме того, россияне продолжают поставлять военную технику и живую силу на север Донецкой области
Отмечается, что также оккупанты не оставляют попыток построить железную дорогу с РФ от Ростова-на-Дону до Мариуполя, и дальше ее планируют пустить в Крым.
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Новая ветка железной дороги в «глубоком тылу» должна упростить военную логистику и уменьшить зависимость армии РФ от Крымского моста. Партизаны уже неоднократно осуществляли диверсионные мероприятия, но оккупанты продолжают строительство
Напомним,
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне строят новые укрепления и логистическую инфраструктуру вблизи села Гранитное вдоль трассы Мариуполь-Донецк для поддержки своих фронтовых операций в Донецкой области.