В Кривом Роге уже 4 жертвы ракетного удара рф, увеличилось количество пострадавших

В Кривом Роге на Днепровщине до четырех возросло количество погибших в результате ракетного удара рф 23 июня, пострадавших уже 27, сообщил в среду глава Совета обороны города Александр Вилкул в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"К сожалению, до четырех возросло количество жертв вчерашнего ракетного удара по нашему городу. Ночью, несмотря на то, что врачи до конца боролись за ее жизнь, от многочисленных несовместимых с жизнью травм скончалась 62-летняя женщина", - написал Вилкул.

По его данным, "до 27 человек возросло количество пострадавших, вечером к медикам обратились родители 4-летнего ребенка". "На утро в больницах города находится 17, из них 1 очень тяжелый, состояние критическое, 1 – очень тяжелый, 2 – тяжелые, стабилизированные", - добавил он.

"Сегодня в Кривом Роге объявлен день траура", - сообщил Вилкул.

Напомним

россия 23 июня нанесла ракетный удар баллистикой по Кривому Рогу, повредив промышленную инфраструктуру. Ранее сообщалось о 3 погибших и 23 пострадавших.