В Кривом Роге объявили траур по жертвам ракетного удара рф. Из-за вражеской атаки 9 погибших и 32 раненых

Ракетный удар российских войск в Кривом Роге в Днепропетровской области 12 июня привел к гибели 9 человек, 32 получили ранения, в том числе 5 детей, 14 июня в городе объявлен день траура, сообщил в четверг председатель Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

Завтра, 14 июня, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате преступной вражеской ракетной атаки 12.06.24 - написал Вилкул в Telegram.

Вчера вечером, по его словам, закончилась аварийно-спасательная операция на месте вражеской ракетной атаки.

«К сожалению, 9 погибших, 32 раненых, из них 5 детей», - сообщил Вилкул.

В больницы города, по его данным, были госпитализированы 13 раненых, из них 5 в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом состоянии. Всем им оказывается вся необходимая помощь, врачи борются за их жизнь.

Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки. Задействовано 12 бригад коммунальщиков.