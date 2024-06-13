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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге объявили траур по жертвам ракетного удара рф. Из-за вражеской атаки 9 погибших и 32 раненых

В Кривом Роге объявили траур по жертвам ракетного удара рф. Из-за вражеской атаки 9 погибших и 32 раненых

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 06:46  •  5583 просмотра

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12 июня ракетный обстрел в Кривом Роге, Украина, привел к гибели 9 человек, 32 получили ранения, в том числе 5 детей, ликвидация последствий ракетной атаки с привлечением 12 бригад коммунальных служб.

Ракетный удар российских войск в Кривом Роге в Днепропетровской области 12 июня привел к гибели 9 человек, 32 получили ранения, в том числе 5 детей, 14 июня в городе объявлен день траура, сообщил в четверг председатель Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

Завтра, 14 июня, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате преступной вражеской ракетной атаки 12.06.24

- написал Вилкул в Telegram.

Вчера вечером, по его словам, закончилась аварийно-спасательная операция на месте вражеской ракетной атаки.

«К сожалению, 9 погибших, 32 раненых, из них 5 детей», - сообщил Вилкул.

В больницы города, по его данным, были госпитализированы 13 раненых, из них 5 в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом состоянии. Всем им оказывается вся необходимая помощь, врачи борются за их жизнь.

Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки. Задействовано 12 бригад коммунальщиков.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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