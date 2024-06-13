У Кривому Розі оголосили жалобу за жертвами ракетного удару рф. Через ворожу атаку 9 загиблих і 32 поранених
Київ • УНН
12 червня ракетний обстріл у Кривому Розі, Україна, призвів до загибелі 9 людей, 32 отримали поранення, у тому числі 5 дітей, ліквідація наслідків ракетної атаки із залученням 12 бригад комунальних служб.
Ракетний удар російських військ у Кривому Розі у Дніпропетровській області 12 червня призвів до загибелі 9 людей, 32 отримали поранення, у тому числі 5 дітей, 14 червня у місті оголошено день жалоби, повідомив у четвер голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише УНН.
Завтра, 14 червня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок злочинної ворожої ракетної атаки 12.06.24
Учора ввечері, з його слів, закінчилась аварійно рятувальна операція на місці ворожої ракетної атаки.
"На жаль, 9 загиблих, 32 поранених, із них 5 дітей", - повідомив Вілкул.
До лікарень міста, за його даними, було госпіталізовано 13 поранених, з них 5 у тяжкому стані, 1 – у вкрай тяжкому стані. Усім їм надається вся необхідна допомога, лікарі борються за їх життя.
Триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Задіяно 12 бригад комунальників.
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