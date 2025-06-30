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В Кривом Роге из-за атаки рф трое пострадавших - Вилкул

Киев • УНН

 • 846 просмотра

В результате атаки рф на Кривой Рог пострадали трое людей, один в тяжёлом состоянии в операционной. В городе разворачивают штаб помощи.

В Кривом Роге из-за атаки рф трое пострадавших - Вилкул

В Кривом Роге на Днепропетровщине в результате атаки рф известно о троих пострадавших, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в понедельник в Telegram, пишет УНН.

На данный момент трое раненых. Один из них "тяжелый", уже в операционной

- написал Вилкул.

По его словам, в городе разворачивают штаб помощи.

Кривой Рог подвергся дроновой атаке рф, есть попадание - Вилкул30.06.25, 10:05 • 11583 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Вилкул Александр
Днепропетровская область
Кривой Рог
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