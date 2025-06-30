У Кривому Розі через атаку рф троє постраждалих - Вілкул

У Кривому Розі на Дніпропетровщині внаслідок атаки рф відомо про трьох постраждалих, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у понеділок у Telegram, пише УНН.

На зараз троє поранених. Один з них "важкий", вже в операційній