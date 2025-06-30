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У Кривому Розі через атаку рф троє постраждалих - Вілкул

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Внаслідок атаки рф на Кривий Ріг постраждали троє людей, один у важкому стані в операційній. У місті розгортають штаб допомоги.

У Кривому Розі через атаку рф троє постраждалих - Вілкул

У Кривому Розі на Дніпропетровщині внаслідок атаки рф відомо про трьох постраждалих, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у понеділок у Telegram, пише УНН.

На зараз троє поранених. Один з них "важкий", вже в операційній

- написав Вілкул.

З його слів, у місті розгортають штаб допомоги.

Кривий Ріг зазнав дронової атаки рф, є влучання - Вілкул30.06.25, 10:05 • 12237 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Олександр Вілкул
Дніпропетровська область
Кривий Ріг
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