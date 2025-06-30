У Кривому Розі через атаку рф троє постраждалих - Вілкул
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Кривий Ріг постраждали троє людей, один у важкому стані в операційній. У місті розгортають штаб допомоги.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині внаслідок атаки рф відомо про трьох постраждалих, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у понеділок у Telegram, пише УНН.
На зараз троє поранених. Один з них "важкий", вже в операційній
З його слів, у місті розгортають штаб допомоги.
Кривий Ріг зазнав дронової атаки рф, є влучання - Вілкул30.06.25, 10:05 • 12237 переглядiв