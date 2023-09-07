В кремле отказались комментировать спецоперацию ГУР МОУ по похищению вертолета Ми-8

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"Это все-таки больше прерогатива министерства обороны. Потому что не зная деталей, что-то комментировать было бы неправильно", - сказал представитель кремля в ответ на вопрос, как можно объяснить такой инцидент и нет ли рисков его повторения.

Дополнение

23 августа представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем перелетал на одну из авиабаз ВС Украины.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал спецоперацию, осуществленную с российским вертолетом Ми-8, одной из лучших проведенных его ведомством за всю историю Украины.

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