В кремлі відмовились коментувати спецоперацію ГУР МОУ з викрадення вертольота Мі-8

Цитата

"Це все-таки більше прерогатива міністерства оборони. Тому що не знаючи деталей, щось коментувати було б неправильно", - сказав представник кремля у відповідь на запитання, як можна пояснити такий інцидент і чи немає ризиків його повторення.

Доповнення

23 серпня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив, що російський вертоліт Мі-8 з екіпажем перелітав на одну з авіабаз ЗС України.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав спецоперацію, здійснену з російським гелікоптером Мі-8, однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України.

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