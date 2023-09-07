Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта

Цитата

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору БУДАНОВУ Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - зазначається в указі.

Доповнення

Сьогодні, сьомого вересня, відзначається День воєнної розвідки України. З 2007 року, згідно наказу Міноборони України, День воєнної розвідки відзначався як відомче свято. Сьомого вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, на підставі якого професійне свято українських розвідників відзначається на загальнодержавному рівні.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських розвідників з професійним святом, Днем воєнної розвідки, і подякував за роботу.

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