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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

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13 марта, 06:36 • 106619 просмотра

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Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта

Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №564/2023 о присвоении воинского звания генерал-лейтенанта главе Главного управления разведки МО Украины Кириллу Буданову, пишет УНН со ссылкой на сайт главы государства. 

Цитата

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору БУДАНОВУ Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - отмечается в указе.

Дополнение

Сегодня, седьмого сентября, отмечается День военной разведки Украины. С 2007 года, согласно приказу Минобороны Украины, День военной разведки отмечался как ведомственный праздник. Седьмого сентября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, на основании которого профессиональный праздник украинских разведчиков отмечается на общегосударственном уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником, Днем военной разведки, и поблагодарил за работу.

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