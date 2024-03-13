В Конгрессе уже собрали более 160 подписей из 218 за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера

По состоянию на утро среды, 13 марта, демократы Палаты представителей Конгресса США уже собрали более 160 подписей за петицию, которая позволит вынести на голосование пакет помощи Украине в обход спикера-республиканца Майка Джонсона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт петиции.

Детали

Сейчас петицию подписали 169 конгрессменов.

Как сообщает Reuters, петиция может заставить голосовать за законопроект, если ее подпишут не менее 218 членов Палаты представителей - большинство из 435 членов Палаты, имеющих право голоса.

Дополнение

Представитель конгрессмена ведущего демократа в комитете по вопросам регламента Палаты представителей Джима Макговерна заявил, что во вторник утром он подготовил так называемую петицию об увольнении (discharge petition), которая может заставить Палату представителей поставить на голосование пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.

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