В Киеве во время атаки рф упали обломки российского дрона: какие последствия

В Киеве в течение ночи воздушная тревога продолжалась почти 8 часов, работали силы ПВО. Обломки упали в лесопарковой зоне в Голосеевском районе, жертв и разрушений нет, сообщили в КГВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

С начала суток воздушная тревога продолжалась 7 ч. 41 мин. (с 22:16 по 01:33; с 04:05 по 8:30). Наши расчеты ПВО успешно отработали по вражеским целям, зафиксированным над городом. Обломки сбитого российского ударного БпЛА упали в лесопарковой зоне в Голосеевском районе. К счастью, без жертв, пострадавших и, по предварительной информации, без разрушений