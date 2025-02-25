В Киеве во время атаки рф упали обломки российского дрона: какие последствия
Киев • УНН
В Киеве в течение ночи воздушная тревога продолжалась почти 8 часов. Силы ПВО сбили вражеский БПЛА над Голосеевским районом, обломки упали в лесопарковой зоне, жертв и разрушений нет.
В Киеве в течение ночи воздушная тревога продолжалась почти 8 часов, работали силы ПВО. Обломки упали в лесопарковой зоне в Голосеевском районе, жертв и разрушений нет, сообщили в КГВА во вторник в Telegram, пишет УНН.
С начала суток воздушная тревога продолжалась 7 ч. 41 мин. (с 22:16 по 01:33; с 04:05 по 8:30). Наши расчеты ПВО успешно отработали по вражеским целям, зафиксированным над городом. Обломки сбитого российского ударного БпЛА упали в лесопарковой зоне в Голосеевском районе. К счастью, без жертв, пострадавших и, по предварительной информации, без разрушений
Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах25.02.25, 06:12 • 29981 просмотр