У Києві під час атаки рф впали уламки російського дрона: які наслідки
Київ • УНН
У Києві протягом ночі повітряна тривога тривала майже 8 годин. Сили ППО збили ворожий БПЛА над Голосіївським районом, уламки впали в лісопарковій зоні, жертв та руйнувань немає.
У Києві протягом ночі повітряна тривога тривала майже 8 годин, працювали сили ППО. Уламки впали у лісопарковій зоні в Голосіївському районі, жертв та руйнувань немає, повідомили у КМВА у вівторок у Telegram, пише УНН.
Від початку доби повітряна тривога тривала 7 год. 41 хв. (з 22:16 по 01:33; з 04:05 по 8:30). Наші розрахунки ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях, зафіксованих над містом. Уламки збитого російського ударного БпЛА впали в лісопарковій зоні в Голосіївському районі. На щастя, без жертв, потерпілих та, за попередньою інформацією, без руйнувань
Ворожий удар по Києву: жінка поранена, пошкоджено будинки в двох районах25.02.25, 06:12 • 103445 переглядiв