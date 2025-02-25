У Києві під час атаки рф впали уламки російського дрона: які наслідки

У Києві протягом ночі повітряна тривога тривала майже 8 годин, працювали сили ППО. Уламки впали у лісопарковій зоні в Голосіївському районі, жертв та руйнувань немає, повідомили у КМВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

Від початку доби повітряна тривога тривала 7 год. 41 хв. (з 22:16 по 01:33; з 04:05 по 8:30). Наші розрахунки ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях, зафіксованих над містом. Уламки збитого російського ударного БпЛА впали в лісопарковій зоні в Голосіївському районі. На щастя, без жертв, потерпілих та, за попередньою інформацією, без руйнувань - повідомили у КМВА.

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