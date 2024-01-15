В Киеве проверяют законность тендера на ремонт в госпитале ветеранов войны: провели обыски у заказчика и подрядчика
Власти Киева расследуют возможное присвоение средств, выделенных на реконструкцию Городского клинического госпиталя ветеранов войны. Тендер стоимостью более 500 миллионов гривен находится под пристальным вниманием из-за беспокойства общественности такой большой суммой.
Мы бы хотели, чтобы Китай был привлечен к украинской формуле мира - Зеленский
Владимир Зеленский хочет, чтобы Китай присоединился к предложенной Украиной формуле мира.
Почти год уклонялись от военной службы: завершено досудебное расследование в отношении трех депутатов Киевсовета
Четырем военнослужащим, в том числе трем киевским депутатам и одному помощнику депутата Киевского городского совета, Специализированная военная прокуратура Центрального региона предъявила обвинение в уклонении от военной службы, которое длилось почти год.
В Аденском заливе ракетой хуситов поражен американский корабль
Грузовое судно попало под ракетный обстрел у берегов Йемена. Согласно данным британской компании морской охраны Ambrey, хуситы запустили три ракеты, две из которых не долетели до моря, а третья попала в сухогруз, принадлежащий США.
Украина и Швейцария готовятся к Глобальному саммиту мира
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Швейцария начинают подготовку к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров.
Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы
Министр обороны США Ллойд Остин, которого выписали из больницы, продолжит выполнять свои обязанности из дома после выздоровления. Остину, который болеет раком простаты, предоставлены все возможности защищенной связи для работы.
Швейцария предоставит Украине 1,5 млрд франков в следующие три года
Швейцария намерена предоставить Украине 1,5 миллиарда франков в период с 2025 по 2028 год. Президент Швейцарии Виола Амхерд также сообщила о планах выделить 100 миллионов франков на гуманитарное разминирование в Украине в период с 2024 по 2027 год.
Меньше десятка: в ГУР рассказали, сколько самолетов А-50 осталось у россии
По словам главы Министерства обороны Украины, сбитый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 существенно повлиял на способность вражеских воздушных сил вести операции круглосуточно.
Российские войска атаковали Никопольский район артиллерией и беспилотниками-камикадзе
Российские войска атаковали Никопольский район артиллерией и беспилотниками "Камикадзе", нанеся ущерб хозяйственным постройкам. Несмотря на значительный материальный ущерб, сообщений о погибших и раненых не поступало.
Украинская делегация в Давосе провела встречи с представителями европейских стран: что известно
Украинская делегация встретилась с европейскими представителями в Давосе, чтобы обсудить Формулу мира, подготовку к Глобальному саммиту мира и европейскую интеграцию Украины. Среди тем - дальнейшая макрофинансовая поддержка Украины, обороноспособность и общие гарантии безопасности.