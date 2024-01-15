В Киеве проверяют законность тендера на ремонт в госпитале ветеранов войны: провели обыски у заказчика и подрядчика

Правоохранители провели обыски у заказчика и подрядчика тендера на капитальный ремонт "Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны". О ходе расследования отчиталась пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в настоящее время под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту возможного присвоения должностными лицами КНП "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" бюджетных средств при проведении публичных закупок, совершенных в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

В рамках досудебного расследования у заказчика и генерального подрядчика правоохранители провели обыски и изъяли первичную документацию по закупке за бюджетные средства работ по капитальному ремонту помещений главного корпуса, фасадов и кровли, а также замены окон в госпитале.

В настоящее время в уголовном производстве назначена судебная строительно-техническая экспертиза.

Досудебное следствие продолжается.

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Контекст

Госпиталь объявил тендер на более 500 млн гривен. Планировалось отремонтировать фасад, крышу и заменить окна в главном корпусе госпиталя по ул. Федора Максименко, 26. После чего был заключен договор на ремонт с частным обществом. Однако в обществе возникли вопросы о необходимости на столько большой суммы.

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Напомним

В октябре прошлого года после резонанса по тендеру на капитальный ремонт в "Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны" Виталий Кличко поручил провести внеплановую проверку заявленной стоимости ремонтных работ.