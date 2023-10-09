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Виділили понад пів мільярда на ремонт столичного госпіталю: Кличко доручив перевірити доцільність витрат

Виділили понад пів мільярда на ремонт столичного госпіталю: Кличко доручив перевірити доцільність витрат

Київ • УНН

 • 1617116 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Після резонансу щодо тендеру на капітальний ремонт в "Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни" Віталій Кличко доручив провести позапланову перевірку щодо заявленої вартості ремонтних робіт. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

«Після інформації, оприлюдненої деякими інтернет-виданнями, доручив Департаменту фінансового контролю та внутрішнього аудиту КМДА здійснити позапланову перевірку щодо проведення тендеру та заявленої вартості ремонтних робіт у "Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни", де місто планує створити великий реабілітаційний центр для військових», – написав Віталій Кличко.

Деталі

Госпіталь оголосив тендер майже на 535 млн гривень. Планувалося відремонтувати фасад, дах та замінити вікна, проте в суспільстві виникли питання щодо необхідності на стільки великої суми.

В результаті мер Києва Віталій Кличко доручив Департаменту фінансового контролю та внутрішнього аудиту КМДА провести позапланову перевірку.

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Окрім цього столична влада підготувала звернення до правоохоронних органів, щоб перевірити дотримання процедур і їх прозорість щодо ремонту "Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни".

Якщо будуть виявлені порушення та завищення цін, мер Києва скасує тендер та оголосить про новий. За результатами перевірок будуть ухвалені рішення й щодо відповідальних осіб, в тому числі й кадрові, – наголосив Кличко.

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