Выделили более полумиллиарда на ремонт столичного госпиталя: Кличко поручил проверить целесообразность расходов

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. после резонанса по тендеру на капитальный ремонт в "Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны" Виталий Кличко поручил провести внеплановую проверку заявленной стоимости ремонтных работ. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

«После информации, обнародованной некоторыми интернет-изданиями, поручил Департаменту финансового контроля и внутреннего аудита КГГА осуществить внеплановую проверку относительно проведения тендера и заявленной стоимости ремонтных работ в "Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны", где город планирует создать крупный реабилитационный центр для военных», – написал Виталий Кличко.

Детали

Госпиталь объявил тендер почти на 535 млн гривен. Планировалось отремонтировать фасад, крышу и заменить окна, однако в обществе возникли вопросы в необходимости на столько большой суммы.

В результате мэр Киева Виталий Кличко поручил Департаменту финансового контроля и внутреннего аудита КГГА провести внеплановую проверку.

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Кроме этого столичные власти подготовили обращение в правоохранительные органы, чтобы проверить соблюдение процедур и их прозрачность в отношении ремонта "Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны".

Если будут выявлены нарушения и завышения цен, мэр Киева отменит тендер и объявит о новом. По результатам проверок будут приняты решения и в отношении ответственных лиц, в том числе и кадровые, – подчеркнул Кличко.

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