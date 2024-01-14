Тендерные нарушения в Украине: Топ-тема - завышение цен

Самое распространенное нарушение в тендерах по всей территории Украины - завышение стоимости. Об этом в эфире единого телемарафона сообщила пресс-секретарь Бюро экономической безопасности Украины Алена Матвеева, передает УНН.

"Второе по популярности нарушение - это когда победитель тендера заявляет, что у него есть трудоустроенные люди и необходимые мощности для выполнения работ, но на самом деле это не соответствует действительности, - рассказала пресс-секретарь.

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Она отметила, что аналитики БЭБ имеют больше доступа ко многим базам данных, чем другие службы, а потому видят фактически всю информацию по тендеру и могут легко ее проверить.

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