У БЕБ назвали найрозповсюдженіші порушення у тендерах

Найпоширеніше порушення у тендерах по всій території України - завищення вартості. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила речниця Бюро економічної безпеки України Альона Матвєєва, передає УНН.

"Друге за популярністю порушення - це коли переможець тендеру заявляє, що у нього є працевлаштовані люди і необхідні потужності для виконання робіт, але насправді це не відповідає дійсності, - розповіла речниця.

Робоча група при Одеській ОВА скасувала непотрібні тендери на третину мільярда гривень

Вона наголосила, що аналітики БЕБ мають більше доступу до багатьох баз даних, ніж інші служби, а тому бачать фактично всю інформацію по тендеру і можуть легко її перевірити.

БЕБ припинило незаконну діяльність 7 гральних закладів на Київщині