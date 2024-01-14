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Актуальне

У БЕБ назвали найрозповсюдженіші порушення у тендерах

Київ • УНН

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За словами представника Бюро економічної безпеки, найпоширенішими порушеннями під час проведення тендерів в Україні є завищення цін та неправдиві заяви про ресурси.

Найпоширеніше порушення у тендерах по всій території України - завищення вартості. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила речниця Бюро економічної безпеки України Альона Матвєєва, передає УНН.

"Друге за популярністю порушення - це коли переможець тендеру заявляє, що у нього є працевлаштовані люди і необхідні потужності для виконання робіт, але насправді це не відповідає дійсності, - розповіла речниця.

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Вона наголосила, що аналітики БЕБ мають більше доступу до багатьох баз даних, ніж інші служби, а тому бачать фактично всю інформацію по тендеру і можуть легко її перевірити.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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