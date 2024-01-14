У БЕБ назвали найрозповсюдженіші порушення у тендерах
Київ • УНН
За словами представника Бюро економічної безпеки, найпоширенішими порушеннями під час проведення тендерів в Україні є завищення цін та неправдиві заяви про ресурси.
Найпоширеніше порушення у тендерах по всій території України - завищення вартості. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила речниця Бюро економічної безпеки України Альона Матвєєва, передає УНН.
"Друге за популярністю порушення - це коли переможець тендеру заявляє, що у нього є працевлаштовані люди і необхідні потужності для виконання робіт, але насправді це не відповідає дійсності, - розповіла речниця.
Робоча група при Одеській ОВА скасувала непотрібні тендери на третину мільярда гривень05.01.24, 16:26 • 32566 переглядiв
Вона наголосила, що аналітики БЕБ мають більше доступу до багатьох баз даних, ніж інші служби, а тому бачать фактично всю інформацію по тендеру і можуть легко її перевірити.
БЕБ припинило незаконну діяльність 7 гральних закладів на Київщині09.01.24, 02:45 • 44580 переглядiв