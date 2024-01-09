БЕБ припинило незаконну діяльність 7 гральних закладів на Київщині
Київ • УНН
БЕБ припинила діяльність 7 нелегальних гральних закладів у Київській області; під час обшуків були знайдені докази - комп'ютери та столи для гри в покер.
Детективи Управління БЕБ у Київській області викрили та припинили діяльність 7 нелегальних гральних закладів, що займалися організацією та проведенням азартних ігор і лотерей у Білій Церкві та Обухові. Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України, передає УНН.
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Зазначається, що ігрові зали працювали впродовж тривалого часу без створення юридичної особи та необхідних ліцензій. Заклади розташовувалися в основному на перших поверхах житлових будинків та у МАФах.
Незаконні послуги надавалися цілодобово, з порушенням комендантської години.
Потрапити до підпільних гральних закладів "клієнти" могли виключно за рекомендацією постійних гравців та попереднім телефонним дзвінком.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили речові докази здійснення незаконної діяльності: понад 80 комплектів комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, покерні столи та чорнові записи.
Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) триває.
Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
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