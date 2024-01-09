БЭБ прекратило незаконную деятельность 7 игорных заведений на Киевщине

Детективы Управления БЭБ в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность 7 нелегальных игорных заведений, занимавшихся организацией и проведением азартных игр и лотерей в Белой Церкви и Обухове. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что игровые залы работали в течение длительного времени без создания юридического лица и необходимых лицензий. Заведения располагались в основном на первых этажах жилых домов и в МАФах.

Незаконные услуги предоставлялись круглосуточно, с нарушением комендантского часа.

Попасть в подпольные игорные заведения "клиенты" могли исключительно по рекомендации постоянных игроков и предварительным телефонным звонком.

Во время обысков детективы БЭБ изъяли вещественные доказательства осуществления незаконной деятельности: более 80 комплектов компьютерной техники, видеокамеры, термопринтеры, флеш-накопители, мобильные телефоны, покерные столы и черновые записи. говорится в сообщении

Сейчас устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.

Досудебное расследование в уголовных производствах по ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) продолжается.

Процессуальное руководство - прокуроры Киевской областной прокуратуры.

За 2023 год игорный бизнес уплатил 9,6 млрд налогов в госбюджет: в 13 раз больше чем за 2022 - нардеп