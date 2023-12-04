За 2023 год игорный бизнес уплатил 9,6 млрд налогов в госбюджет: в 13 раз больше чем за 2022 - нардеп
Киев • УНН
В 2023 году за 11 месяцев игорный бизнес Украины уплатил 9,6 млрд грн налогов, что значительно больше, чем в предыдущие годы.
За 11 месяцев этого года игорный бизнес заплатил в государственный бюджет 9,6 млрд гривен налогов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
За 11 месяцев этого года игорный бизнес заплатил 9,6 млрд гривен. Это в 13 раз больше чем весь прошлый год и в 48 раз больше чем во весь 2021 год
Он добавил, что в этом году запланировано собрать в бюджет более чем 10 млрд гривен налогов с игорного бизнеса.
Напомним
В январе этого года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
За 2023 год игорный бизнес уплатил 9,6 млрд налогов в госбюджет: в 13 раз больше чем за 2022 - нардеп
В 2023 году за 11 месяцев игорный бизнес Украины уплатил 9,6 млрд грн налогов, что значительно больше, чем в предыдущие годы.
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