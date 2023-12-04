За 2023 год игорный бизнес уплатил 9,6 млрд налогов в госбюджет: в 13 раз больше чем за 2022 - нардеп

За 11 месяцев этого года игорный бизнес заплатил в государственный бюджет 9,6 млрд гривен налогов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

За 11 месяцев этого года игорный бизнес заплатил 9,6 млрд гривен. Это в 13 раз больше чем весь прошлый год и в 48 раз больше чем во весь 2021 год - сообщил Железняк.

Он добавил, что в этом году запланировано собрать в бюджет более чем 10 млрд гривен налогов с игорного бизнеса.

Напомним

В январе этого года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.