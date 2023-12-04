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За 2023 год игорный бизнес уплатил 9,6 млрд налогов в госбюджет: в 13 раз больше чем за 2022 - нардеп

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 10:02  •  5678 просмотра

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В 2023 году за 11 месяцев игорный бизнес Украины уплатил 9,6 млрд грн налогов, что значительно больше, чем в предыдущие годы.

За 11 месяцев этого года игорный бизнес заплатил в государственный бюджет 9,6 млрд гривен налогов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

За 11 месяцев этого года игорный бизнес заплатил 9,6 млрд гривен. Это в 13 раз больше чем весь прошлый год и в 48 раз больше чем во весь 2021 год 

- сообщил Железняк.

Он добавил, что в этом году запланировано собрать в бюджет более  чем 10 млрд гривен налогов с игорного бизнеса.

Напомним

В январе этого года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
За 2023 рік гральний бізнес сплатив 9,6 млрд податків до держбюджету: в 13 разів більше ніж за 2022 - нардеп
MP: Gambling business paid 9.6 billion in taxes to the state budget in 2023
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За 2023 год игорный бизнес уплатил 9,6 млрд налогов в госбюджет: в 13 раз больше чем за 2022 - нардеп

В 2023 году за 11 месяцев игорный бизнес Украины уплатил 9,6 млрд грн налогов, что значительно больше, чем в предыдущие годы.

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