У Києві перевіряють законність тендеру на ремонт в госпіталі ветеранів війни: провели обшуки у замовника та підрядника
Київ • УНН
Влада Києва розслідує можливе привласнення коштів, виділених на реконструкцію Міського клінічного госпіталю ветеранів війни. Тендер вартістю понад 500 мільйонів гривень перебуває під пильною увагою через занепокоєння громадськості такою великою сумою.
Правоохоронці провели обшуки у замовника та підрядника тендеру на капітальний ремонт "Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни". Про перебіг розслідування прозвітувала пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що нині за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом можливого привласнення службовими особами КНП "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" бюджетних коштів при проведенні публічних закупівель, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).
У межах досудового розслідування у замовника та генерального підрядника правоохоронці провели обшуки та вилучили первинну документацію щодо закупівлі за бюджетні кошти робіт з капітального ремонту приміщень головного корпусу, фасадів та покрівлі, а також заміни вікон у госпіталі.
На даний час у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.
Досудове слідство триває.
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Контекст
Госпіталь оголосив тендер на понад 500 млн гривень. Планувалося відремонтувати фасад, дах та замінити вікна у головному корпусі госпіталю по вул. Федора Максименка, 26. Після чого був укладений договір на ремонт із приватним товариством. Проте в суспільстві виникли питання щодо необхідності на стільки великої суми.
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Нагадаємо
У жовтні минулого року після резонансу щодо тендеру на капітальний ремонт в "Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни" Віталій Кличко доручив провести позапланову перевірку щодо заявленої вартості ремонтних робіт.