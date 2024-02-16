В Киеве произошло ДТП на Кольцевой дороге: движение транспорта затруднено
Дорожно-транспортное происшествие на Кольцевой дороге Киева вызвало частичное затруднение движения транспорта.
Благодаря хранению газа в Украине трейдеры из ЕС сэкономили более 300 миллионов долларов - Economist
Европейские трейдеры направили 3 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища Украины, благодаря чему им удалось сэкономить более 300 миллионов долларов.
На Ивано-Франковщине нетрезвый водитель наехал на велосипедистку: женщина погибла
Пьяный водитель сбил насмерть 63-летнюю велосипедистку в селе Хутор-Будилов Ивано-Франковской области, Украина.
Лукашенко пугает сторонников: оппозиция якобы предлагает Польше переделить территории Беларуси и россии
Лукашенко обвиняет белорусскую оппозицию в намерениях отдать Польше западные регионы, а взамен расширить Беларусь за счет российской территории, если Россия проиграет войну с Украиной.
Половина поездов отменена, сотни тысяч людей вынуждены искать автосообщение из-за масштабной забастовки железнодорожников во Франции
Сотни тысяч путешественников во Франции вынуждены искать автомобильные сообщения из-за масштабной забастовки железнодорожников, которые отменили половину поездов на февральские школьные каникулы.
Блокада польской границы: пограничники не исключают проблемы с доставкой гуманитарной помощи
Из-за блокады польских фермеров на границе с Украиной представитель Государственной пограничной службы Украины выразил сомнения, что достаточное количество гуманитарной помощи сможет пройти через такое малое количество открытых пограничных переходов.
Задержание на взятке чиновника Минкульта: в ведомстве отреагировали
Чиновник министерства культуры Украины был задержан за получение взятки за содействие в экспорте антикварного оружия, и министерство пообещало полное сотрудничество со следствием по делу о коррупции.
В ЕС ищут пути нарастить оборонное производство: фон дер Ляйен предлагает опыт при борьбе с COVID-19
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель должен поощрять европейскую оборонную промышленность к консолидации и наращиванию производства.
Польские фермеры начали блокаду уже шестого пункта пропуска "Корчева-Краковец" - ГПСУ
Польские фермеры начали блокировать грузовики на пункте пропуска "Корчева-Краковец" между Польшей и Украиной, препятствуя движению грузовиков в обоих направлениях.
Google усиливает борьбу с дезинформацией накануне выборов в ЕС - Reuters
Google планирует запустить кампанию с использованием анимированных объявлений на таких платформах, как TikTok и YouTube, в пяти странах ЕС для борьбы с дезинформацией в преддверии выборов в Европейский парламент 2024 года.