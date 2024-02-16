В Киеве произошло ДТП на Кольцевой дороге: движение транспорта затруднено

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Кольцевой дороге, в результате чего движение транспорта частично затруднено. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева, пишет УНН.

Детали

В связи с ДТП на Кольцевой дороге, движение транспорта затруднено в направлении улицы Леся Курбаса - предупредили правоохранители.

Патрульные призывают водителей учитывать эту информацию при планировании своей поездки.

Напомним

С 10 февраля по 10 марта будет перекрыто движение транспорта на развязке возле Дегтяревского моста в Киеве в связи с ее реконструкцией.

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