У Києві сталась ДТП на Кільцевій дорозі: рух транспорту ускладнено
Київ • УНН
Дорожньо-транспортна пригода на Кільцевій дорозі Києва спричинила часткове ускладнення руху транспорту.
У Києві трапилась дорожньо-транспортна пригода на Кільцевій дорозі, внаслідок чого рух транспорту часткового ускладнений. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва, пише УНН.
Деталі
У зв'язку з ДТП на Кільцевій дорозі, рух транспорту ускладнений у напрямку вулиці Леся Курбаса
Патрульні закликають водіїв враховувати цю інформацію під час планування своєї поїздки.
Нагадаємо
З 10 лютого по 10 березня буде перекрито рух транспорту на розв'язці біля Дегтярівського мосту в Києві у зв'язку з її реконструкцією.
У Києві з'явився проспект Повітряних Сил та сквер імені Ґолди Меїр: у столиці перейменували 10 міських об'єктів08.02.24, 19:17 • 43248 переглядiв