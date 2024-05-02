В Киеве при поддержке БФ "МХП-Громаді" реставрируют ветряк: записали ASMR-звуки со строительства

В Национальном музее архитектуры и быта продолжается реставрация старинной ветряной мельницы с Херсонщины, передает УНН.

Детали

Ветряк "родом" из села Александровка, которое было под оккупацией и где продолжаются изнурительные бои. Мельнице более 100 лет. Ориентировочно она была возведена в конце XIX - начале ХХ века.

В Киев ветряк попал в 1973 году. Однако, никакие работы с тех пор не проводились. Следовательно, существенно повредились стены из камня-известняка, кровля, двери. Крылья практически не сохранились.

Поэтому, в 2023-м году при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді" началась реставрация этой мельницы. Этот процесс команда Фонда решила не только заснять, но и положить на музыку.

Так появилось ASMR-видео со звуками реставрации ветряной мельницы. В его основе - музыка бандуры, которую написала и исполнила Елена Немеш, победительница ряда всеукраинских музыкальных конкурсов и выпускница Киевской муниципальной академии музыки им. За саунд-дизайн отвечали Иван и Наталья Короп.

За год реставрационных работ удалось сделать:

- основательное исследование состояния объекта;

- расчистка территории вокруг ветряка и склона;

- охранную стену;

- укреплен и гидроизолирован фундамент;

- согласно чертежам изготовлена и установлена дубовая крыша и лопасти;

- воссоздан аутентичный рабочий механизм;

- обустроена территория вокруг ветряной мельницы.

Официально открыть восстановленную ветряную мельницу планируют 18 мая.

Справка

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.

География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.