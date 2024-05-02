Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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В Киеве при поддержке БФ "МХП-Громаді" реставрируют ветряк: записали ASMR-звуки со строительства
Национальный музей архитектуры и быта восстановил 100-летнюю ветряную мельницу из оккупированного села Александровка на Херсонщине при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громада".
российские оккупанты уничтожили и повредили в Украине 1987 объектов культурной инфраструктуры
В Украине в результате российской агрессии пострадали 1987 учреждений культуры, 324 из них были полностью разрушены.
Украинскую формулу мира сейчас поддержали более 80 государств мира - ОП
Более 80 стран поддержали украинскую формулу мира, а первый мирный саммит состоится в Швейцарии 15-16 июня, чтобы объединить международное сообщество вокруг справедливого мира для Украины.
Макрон призывает к новым рамкам европейской безопасности после завершения войны в Украине
Макрон призывает к созданию новых рамок европейской безопасности после окончания войны в Украине. По его словми, на следующий день после окончания войны Европа должна быть за столом переговоров и обсуждать гарантии безопасности.
Обрушение шоссе в Китае на фоне проливных дождей забрало жизни уже 48 человек
48 человек погибли в результате обрушения шоссе на юго-востоке Китая из-за сильных дождей, еще три человека неопознаны и 30 получили ранения.
В Берлине 11-12 июня состоится конференция по вопросам восстановления Украины: детали
Германия и Украина совместно проведут в Берлине 11-12 июня 2024 года Конференцию по восстановлению Украины (URC2024), направленную на консолидацию международной поддержки восстановления, реконструкции, реформирования и модернизации Украины.
Правительство Ирландии обсуждает сокращение льгот для украинских беженцев - СМИ
Ирландское правительство рассматривает возможность дальнейшего сокращения выплат для украинских беженцев на фоне напряженности внутри коалиции по этому вопросу.
Наиболее активным направлением, где враг продолжает использовать свои ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ
Сумская область остается наиболее активным районом, где враг продолжает использовать свои диверсионно-разведывательные группы.
В сети показали спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому рф в Джанкое
Спутниковые снимки показывают, что российское оборудование противовоздушной обороны, вероятно, системы С-300/С-400, было уничтожено 30 апреля во время ночной атаки на российский военный аэродром в Джанкое.
Макрон заявил, что в Европе происходит "стратегическое пробуждение" из-за рф
По словам Макрона, в Европе происходит "стратегическое пробуждение" в ответ на российскую агрессию, выразившееся в предложениях по созданию европейского противоракетного щита и готовности Польши разместить у себя ядерное оружие НАТО.