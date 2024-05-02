У Києві за підтримки БФ “МХП-Громаді” реставрують вітряк: записали ASMR-звуки з будівництва
Київ • УНН
Національний музей архітектури та побуту відновив 100-річний вітряк з окупованого села Олександрівка на Херсонщині за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громада".
У Національному музеї архітектури та побуту триває реставрація старовинного вітряка з Херсонщини, передає УНН.
Деталі
Вітряк "родом" з села Олександрівка, яке було під окупацією та де тривають виснажливі бої. Млину понад 100 років. Орієнтовно він був зведений у кінці ХІХ – на початку ХХ століття.
До Києва вітряк потрапив 1973 року. Однак, жодні роботи з того часу не проводилися. Відтак, суттєво пошкодилися стіни з каменю-вапняку, покрівля, двері. Крила практично не збереглися.
Тож, у 2023-му році за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" розпочалася реставрація цього вітряка. Цей процес команда Фонду вирішила не тільки зафільмувати, але й покласти на музику.
Так з’явилося ASMR-відео зі звуками реставрації вітряка. У його основі – музика бандури, яку написала й виконала Олена Немеш, переможниця низки всеукраїнських музичних конкурсів та випускниця Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра. За саунд-дизайн відповідали Іван та Наталія Короп.
За рік реставраційних робіт вдалося зробити:
- ґрунтовне дослідження стану об’єкта;
- розчищення території навколо вітряка та схилу;
- охоронну стіну;
- укріплено та гідроізольовано фундамент;
- згідно з кресленнями виготовлено та встановлено дубові дах і лопаті;
- відтворено автентичний робочий механізм;
- облаштовано територію навколо вітряка.
Офіційно відкрити відновлений вітряк планують 18 травня.
Довідка
"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад.
Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.