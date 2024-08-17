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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве попрощались с медиком "Госпитальеров" Александрой Мулькевич, которая погибла из-за удара рф на Харьковщине

В Киеве попрощались с медиком "Госпитальеров" Александрой Мулькевич, которая погибла из-за удара рф на Харьковщине

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 14:17  •  12511 просмотра

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На Байковом кладбище похоронили Александру Мулькевич, которая погибла от удара дрона рф. В посмертном письме она написала о чести умереть за Украину.

Сегодня, 17 августа, в Киеве попрощались с медиком «Госпитальеров» Александрой Мулькевич, позывной «Майк». Медик  погибла 14 августа на Харьковщине из-за попадания вражеского дрона в эвакуационную машину, в которой находилась девушка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Суспільне»

Детали

Прощание и захоронение медика «Госпитальеров» состоялось на Байковом кладбище. 

Почтить память погибшего медика пришло около сотни человек.

Муж Александры рассказал, что при жизни она оставила посмертное письмо, на случай, если погибнет на фронте.

«Если дойдет до того, что это придется зачитать, то знайте: большего счастья нет для воина, чем умереть в бою. Все мы немного воины, кто-то на поле боя, кто-то борется с коррупцией, а кто-то восстанавливает справедливость в судах, наши люди воюют с неизлечимыми болезнями, а ученые с гравитацией. Такая мы воинственная нация. И очень пылкая к свободе. Мне повезло родиться в самый лучший стране мира - Украине, и это страна, за которую честь умереть. А еще лучше за нее жить», -  написала Мулькевич.

Напомним 

14 августа сообщалось, что на Харьковщине в поселке Белый Колодец россияне атаковали FPV-дроном машину медицинского батальона «Госпитальеры». В результате атаки один парамедик получила ранения средней степени, еще одна  погибла.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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