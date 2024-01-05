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В Киеве ожидается снег и гололедица: в КГГА призвали водителей быть осторожными на дорогах

Киев • УНН

 • 50115 просмотра

В Киеве ожидается гололедица, водителей призывают быть осторожными. Городская администрация предупреждает о гололедице 5-6 января из-за ожидаемого снега.

Вскоре на дорогах Киева ожидается гололедица, поэтому водителей просят быть осторожными за рулем. Об этом сообщает киевская городская государственная военная администрация, передает УНН.

Детали 

В ведомстве отмечают, что до конца суток 5 января и 6 января на дорогах Киева ожидается гололедица.

По прогнозу Укргидрометцентра, 6 января облачно, ночью без осадков, а днем - снег

- предупредили в КГГА.

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Дополнение

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в случае гололеда придерживаться следующих советов:

- снизить скорость движения, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневрирований;

- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

- включать габаритные огни или противотуманные фонари.

В КГГА подчеркивают, что пешеходам необходимо быть особенно внимательными на проезжей части - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Предприятия "Киевавтодора" обеспечивают обработку противогололедными материалами дорог, мостов, спусков, тротуаров, лестниц и остановок общественного транспорта.

- подытожили в администрации.

Напомним,

Украина готовится к суровым погодным условиям со снегом, гололедом и морозами до -25°C, поскольку арктический воздух надвигается с севера Европы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Киев

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