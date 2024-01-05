В Киеве ожидается снег и гололедица: в КГГА призвали водителей быть осторожными на дорогах
Киев • УНН
В Киеве ожидается гололедица, водителей призывают быть осторожными. Городская администрация предупреждает о гололедице 5-6 января из-за ожидаемого снега.
Вскоре на дорогах Киева ожидается гололедица, поэтому водителей просят быть осторожными за рулем. Об этом сообщает киевская городская государственная военная администрация, передает УНН.
Детали
В ведомстве отмечают, что до конца суток 5 января и 6 января на дорогах Киева ожидается гололедица.
По прогнозу Укргидрометцентра, 6 января облачно, ночью без осадков, а днем - снег
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Дополнение
Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в случае гололеда придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневрирований;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
- включать габаритные огни или противотуманные фонари.
В КГГА подчеркивают, что пешеходам необходимо быть особенно внимательными на проезжей части - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Предприятия "Киевавтодора" обеспечивают обработку противогололедными материалами дорог, мостов, спусков, тротуаров, лестниц и остановок общественного транспорта.
Напомним,
Украина готовится к суровым погодным условиям со снегом, гололедом и морозами до -25°C, поскольку арктический воздух надвигается с севера Европы.