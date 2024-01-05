У Києві очікується сніг та ожеледиця: у КМДА закликали водії бути обережними на дорогах
Київ • УНН
У Києві очікується ожеледиця, водіїв закликають бути обережними. Міська адміністрація попереджає про ожеледицю 5-6 січня через очікуваний сніг.
Невдовзі на дорогах Києва очікується ожеледиця, тож водії просять бути обачними за кермом. Про це повідомляє київська міська державна військова адміністрація, передає УНН.
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У відомстві наголошують, що до кінця доби 5 січня та 6 січня на дорогах Києва очікується ожеледиця.
За прогнозом Укргідрометцентру, 6 січня хмарно, вночі без опадів, а вдень – сніг
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Доповнення
Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у разі ожеледиці дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху, дотримуватися дистанції та відмовитися від різких маневрувань;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
- вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.
У КМДА підкреслюють, що пішоходам необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.
Підприємства "Київавтодору" забезпечують обробку протиожеледними матеріалами доріг, мостів, спусків, тротуарів, сходів і зупинок громадського транспорту.
Нагадаємо
Україна готується до суворих погодних умов зі снігом, ожеледицею та морозами до -25°C, оскільки арктичне повітря насувається з півночі Європи.