В Киеве отопительный сезон планируют завершать 28 марта

С этого четверга, 28 марта, в столице планируют отключать от отопления здания. Решение о завершении отопительного сезона приняли из-за существенного потепления. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.

Отопительный сезон в столице планируем завершать 28 марта, учитывая существенное потепление, которое прогнозируют синоптики. Поэтому, уже с этого четверга город начнет процесс отключения от отопления зданий - написал Кличко.

Он напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. Поэтому как для ее развертывания, так и для перехода в летний режим, необходимо несколько дней.

По словам Кличко, досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ. А жителям города - сэкономить на оплате за отопление.

"Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в учреждениях и заведениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей", - отметил мэр.

Он также указал, что несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, Киев прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения.

Дополнение

Из-за погодных условий сегодня в Херсоне завершили отопительный сезон.

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщал, что в Украине в этом году отопительный сезон, ввиду плюсовой температуры, завершится досрочно.