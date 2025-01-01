В Киеве объявлена воздушная тревога из-за движения вражеского беспилотника

В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты - говорится в сообщении.

Напомним

Воздушные Силы ВСУ ранее информировали, что вражеский беспилотник движется в направлении Киевской области.

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