В Киеве объявлена воздушная тревога из-за движения вражеского беспилотника
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога, жителей просят направляться в укрытия. По данным Воздушных Сил ВСУ, причиной тревоги стало движение вражеского беспилотника в направлении Киевской области.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
Напомним
Воздушные Силы ВСУ ранее информировали, что вражеский беспилотник движется в направлении Киевской области.
Вражеские дроны атакуют сразу четыре области Украины: куда направляются БпЛА1 янв. 2025, 04:44 • 5340 просмотров