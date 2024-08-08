Киев • УНН
В Киеве на проспекте Отрадном сожгли автомобиль общественной активистки. Полиция оперативно задержала двух подозреваемых, которым грозит до 10 лет лишения свободы за умышленное уничтожение имущества путем поджога.
В ночь на 8 августа в Киеве на проспекте Отрадном сожгли машину общественной активистки. Правоохранители оперативно разыскали подозреваемых - фигуранты задержаны, за совершенное им грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом заявили в Национальной полиции Киева, передает УНН.
Детали
Отмечается. что около полуночи в полицию поступила информация о том, что на проспекте Отрадном пылает автомобиль. После ликвидации пожара и осмотра места происшествия было установлено, что пожар случился в результате поджога.
В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к совершению уголовного преступления причастны двое мужчин - 42-летний киевлянин и 39-летний житель Киевской области.
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Как выяснили правоохранители, один из поджигателей проследил за женщиной и установил адрес, по которому она оставляет свой автомобиль. Получив необходимую информацию другой фигурант ночью облил машину потерпевшей легковоспламеняющимся веществом и поджег. Полицейские задержали обоих фигурантов в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время следственных действий у них изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению уголовного преступления
Следователь Соломенского управления полиции сообщил задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.
За такое преступление мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним
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