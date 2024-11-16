В Киев с необъявленным визитом прибыл глава МИД Японии
Киев • УНН
Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая совершил неожиданный визит в Киев для переговоров с украинскими чиновниками. Визит происходит на фоне победы Трампа на выборах в США и участия северокорейских войск в войне.
Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая в субботу, 16 ноября, совершил необъявленный визит в Украину. Об этом пишет издание Kyodo News, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что Ивая прибыл в Украину для переговоров с официальными лицами, очевидно, чтобы продемонстрировать приверженность Токио Киеву в его борьбе против российской военной агрессии, в которой теперь участвуют и северокорейские войска.
Как сообщает Министерство иностранных дел Японии Такеши Ивая проведет в Киеве переговоры с официальными лицами. По словам представителя министерства, прибыв в Украину поездом из Польши, Ивая в субботу встретится со своим украинским коллегой Андреем Сибигом, а позже в этот же день возможны переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Этот визит происходит на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом после победы на президентских выборах в США 5 ноября этого года.
Дополнение
Япония, вместе с Соединенными Штатами и другими членами G7, поддерживает Украину с начала вторжения рф в феврале 2022 года, вводя экономические санкции против России, в частности замораживание активов и запрет на экспорт.
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