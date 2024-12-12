В Киев прибыла глава Минэкономразвития Германии: цель поездки чиновницы связана с помощью населению Украины

ukenru
Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
09:59 • 18748 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 132817 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 125511 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 151223 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 123610 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 110916 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 108483 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 164705 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 125703 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
 • 129864 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хочет произвести «большой фурор»: стали известны планы Трампа на первый день президентства

Хочет произвести «большой фурор»: стали известны планы Трампа на первый день президентства

 • 99372 просмотра
россия несмотря на санкции закупает винтовки и патроны у ЕС и США - СМИ

россия несмотря на санкции закупает винтовки и патроны у ЕС и США - СМИ

 • 100588 просмотра
Вражеский удар по Запорожью: количество погибших возросло до десяти

Вражеский удар по Запорожью: количество погибших возросло до десяти

 • 100108 просмотра
Конгресс США требует от разведки отчет о последствиях прекращения поддержки Украины

Конгресс США требует от разведки отчет о последствиях прекращения поддержки Украины

 • 100925 просмотра
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

06:29 • 60500 просмотра
публикации
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 132818 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 151224 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 164706 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 189960 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 223119 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

10:23 • 5032 просмотра
Селене Гомес сделали предложение - Vogue

Селене Гомес сделали предложение - Vogue

09:39 • 13409 просмотра
Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

07:19 • 37007 просмотра
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

06:29 • 60500 просмотра
Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

 • 60818 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Киев прибыла глава Минэкономразвития Германии: цель поездки чиновницы связана с помощью населению Украины

В Киев прибыла глава Минэкономразвития Германии: цель поездки чиновницы связана с помощью населению Украины

Киев  •  УНН

 • 1218 просмотра

Read in English

Глава Минэкономразвития Германии Свенья Шульце посетила Киев для передачи помощи на восстановление энергетической инфраструктуры. Она намерена лично проконтролировать целевое использование средств.

Помощь касается восстановления энергетической инфраструктуры на третью зиму полномасштабной войны. Передает УНН со ссылкой на AFP.

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце 12 декабря приехала в Киев, чтобы лично передать часть помощи населению Украины от Германии на третью зиму войны. 

Поскольку россия объявила целью своих ударов энергосистему Украины, правительство Германии нашло дополнительные средства, чтобы помочь с восстановлением электро- и теплоснабжения.

При низких температурах важно иметь электричество и отопление

- говорится в сообщении представительницы правительства Германии. 

Это важно: Свенья Шульце отметила, что хотела лично убедиться, что "деньги действительно доходят туда, где они нужны".

Напомним,

Несколько дней назад, Киев посетил кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Немецкий политик прокомментировал цель своей поездки: Мерц планировал узнать текущее состояние обороны в Украине и провести встречу с президентом Зеленским.

Предпосылки для новых выборов: в ФРГ Шольц объявляет о вотуме доверия, его правительство впоследствии может уйти в отставку11 дек. 2024, 11:39 • 12604 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономикаполитика
fridrikh-mertsФридрих Мерц
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев