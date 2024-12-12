В Киев прибыла глава Минэкономразвития Германии: цель поездки чиновницы связана с помощью населению Украины
Киев • УНН
Глава Минэкономразвития Германии Свенья Шульце посетила Киев для передачи помощи на восстановление энергетической инфраструктуры. Она намерена лично проконтролировать целевое использование средств.
Помощь касается восстановления энергетической инфраструктуры на третью зиму полномасштабной войны. Передает УНН со ссылкой на AFP.
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце 12 декабря приехала в Киев, чтобы лично передать часть помощи населению Украины от Германии на третью зиму войны.
Поскольку россия объявила целью своих ударов энергосистему Украины, правительство Германии нашло дополнительные средства, чтобы помочь с восстановлением электро- и теплоснабжения.
При низких температурах важно иметь электричество и отопление
Это важно: Свенья Шульце отметила, что хотела лично убедиться, что "деньги действительно доходят туда, где они нужны".
Напомним,
Несколько дней назад, Киев посетил кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Немецкий политик прокомментировал цель своей поездки: Мерц планировал узнать текущее состояние обороны в Украине и провести встречу с президентом Зеленским.
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