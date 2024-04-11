В Херсонской области массово исчезают российские военные - партизаны

Партизаны "АТЕШ" сообщают о массовом исчезновении российских военных в Херсонской области, передает УНН.

Детали

Рашисты продолжают проводить мероприятия по усилению фильтрационных мероприятий в населенных пунктах, расположенных вблизи границы с временно оккупированным Крымом.

По данным "АТЕШ", подразделения росгвардии получили указание отлавливать украинских партизан, которые передают информацию о местах базирования личного состава российских оккупационных войск. Также в населенном пункте отмечается исчезновение личного состава российских войск.

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"По официальным докладам, которые поступали в группировку вс рф "днепр" нам стало известно, что орки отказываются выполнять боевые задачи и самовольно покидают места временной дислокации. Примечательно то, что некоторые из тех, кто официально проходил по бумагам как соч (самовольно оставивший часть), позже оказывались на оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Агенты "АТЕШ" отмечают прибытие большого количества личного состава оккупационной армии в Новоалексеевку.

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"... военные размещаются в свободных заброшенных домах. Большинство из них имеют множественные татуировки на теле. Местное население считает, что это люди, которые ранее находились в местах лишения свободы", - сообщили партизаны.