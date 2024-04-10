В Туле обнаружили комплекс ЗРГК "Панцирь С1", который перебросили в город для усиленной охраны нефтебазы - "АТЕШ"

Украинские партизаны обнаружили российские комплексы ПВО, которые перебросили в российский город Тула, для усиления охраны местной нефтебазы. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

Отмечается, что сюда перебросили комплекс ЗРГК "Панцирь С1".

При соблюдении всех требований рекомендательной документации, о маскировке зенитно-ракетных комплексов, его было бы трудно обнаружить. Но, благодаря слаженным действиям российских командиров, которые постоянно пренебрегают любыми правилами, мы обнаружили этот комплекс - рассказывают в "АТЕШ"

Как объяснили партизаны, основная возложенная задача на расчет "панциря" - это защита нефтехранилища.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на "АТЕШ" писал, что после недавней атаки украинских беспилотников на комплексы НПЗ россия усиливает противовоздушную оборону на нефтехранилище в туле.

Для ударов по российским НПЗ Украина использует дроны с искусственным интеллектом - CNN