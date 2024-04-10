В Туле обнаружили комплекс ЗРГК "Панцирь С1", который перебросили в город для усиленной охраны нефтебазы - "АТЕШ"

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Российские системы противовоздушной обороны, размещенные в Туле для защиты местной нефтебазы, были обнаружены украинскими партизанами.
Зеленский с министром обороны Литвы обсудили коалицию по разминированию и сотрудничество в оборонной промышленности
Президент Зеленский встретился с новым министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом, обсудив лидерство Литвы в разминировании, сотрудничество в оборонной промышленности, гарантии безопасности и дальнейшую военную поддержку со стороны страны.
Фиксировал на фото местонахождение ВСУ, передавал "кураторам" фсб рф: задержан депутат Дружковского городского совета
Депутата Дружковского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ" задержали за то, что он с октября 2022 по март 2023 года фотографировал позиции украинских военных и передавал их "кураторам" из ФСБ России.
Расстрелял гражданского ради развлечения во время оккупации Бучи: 22-летнему захватчику из Бурятии сообщили о подозрении
22-летний российский военнослужащий из Бурятии во время оккупации застрелил безоружного 46-летнего гражданского в Буче, а также бросил гранату в подвал, где прятались гражданские, изуродовав тело жертвы.
Украинские женщины должны быть готовы к войне как израильские - советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ
Украине нужно готовить женщин к военной службе, как это делает Израиль, чтобы защититься от постоянных нападений России.
Агентство Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая
Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга Китая до негативного, ссылаясь на риски для государственных финансов, поскольку экономика сталкивается с проблемами при переходе к новым моделям роста.
Более 10 тысяч природных пожаров произошло в Украине с начала года - ГСЧС
С начала 2024 года в Украине зафиксировано более 10 000 пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях, которыми повреждено почти 6,5 тыс. га земли, а 1 248 нарушителей привлечены к ответственности за незаконное сжигание сухой травы.
россияне обстреляли поселок Липцы и Волчанск на Харьковщине: погибла девочка, есть пострадавшие
14-летняя девочка погибла и по меньшей мере четверо получили ранения в результате российских обстрелов Липцов и Волчанска в Харьковской области. Полностью разрушена поликлиника.
В Украину прибыл министр обороны Литвы: он уже встретился с Зеленским
Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас прибыл в Украину, встретился с президентом Зеленским и ему представил расширенный пакет поддержки, включая планы развертывания боевых беспилотников и коалиции по разминированию.
В Румынии обсуждают добровольную военную подготовку, президент призвал укрепить военный резерв
Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал укрепить военный резерв и возродить национальную оборонную промышленность, а в парламенте обсуждается законопроект о добровольной военной подготовке для лиц в возрасте от 18 до 35 лет.