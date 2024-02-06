В Харькове оставили подозрительный рюкзак в парке: полиция показала кадры проверки с помощью робота

В Харькове взрывотехники полиции с помощью специального робота проверили подозрительный рюкзак, оставленный в парке. Благодаря техническим возможностям робота, в частности рентгеновской установке, правоохранители взрывчатку не обнаружили. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.

"В Харькове взрывотехники полиции с помощью специального робота проверили подозрительный рюкзак, оставленный в парке. Оператор-взрывотехник дистанционно управлял действиями робота. Также используя технические возможности, в частности рентгеновскую установку, полицейские установили, что в рюкзаке взрывоопасных предметов нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверку осуществили с помощью робота типа Telerob, которую украинским правоохранителям передали коллеги из Германии.

Напомним

В Соломенском районе столицы киевлянин во время проведения работ обнаружил взрывоопасный предмет - вероятно артиллерийский снаряд - в подвале жилого дома.