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В Харькове оставили подозрительный рюкзак в парке: полиция показала кадры проверки с помощью робота

В Харькове оставили подозрительный рюкзак в парке: полиция показала кадры проверки с помощью робота

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 17:58  •  2798 просмотра

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Полиция Харькова использовала робота-сапера, оснащенного рентгеновским сканером, для проверки подозрительного рюкзака в парке и обнаружила, что он не содержал взрывчатки.

В Харькове взрывотехники полиции с помощью специального робота проверили подозрительный рюкзак, оставленный в парке. Благодаря техническим возможностям робота, в частности рентгеновской установке, правоохранители взрывчатку не обнаружили. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.

"В Харькове взрывотехники полиции с помощью специального робота проверили подозрительный рюкзак, оставленный в парке. Оператор-взрывотехник дистанционно управлял действиями робота. Также используя технические возможности, в частности рентгеновскую установку, полицейские установили, что в рюкзаке взрывоопасных предметов нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверку осуществили с помощью робота типа Telerob, которую украинским правоохранителям передали коллеги из Германии.

Напомним

В Соломенском районе столицы киевлянин во время проведения работ обнаружил взрывоопасный предмет - вероятно артиллерийский снаряд - в подвале жилого дома.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоТехнологии
germaniyaГермания
kievКиев
kharkivХарьков
У Харкові залишили підозрілий рюкзак у парку: поліція показала кадри перевірки за допомогою робота
A suspicious backpack was left in a park in Kharkiv: police showed footage of a robot check
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В Харькове оставили подозрительный рюкзак в парке: полиция показала кадры проверки с помощью робота

Полиция Харькова использовала робота-сапера, оснащенного рентгеновским сканером, для проверки подозрительного рюкзака в парке и обнаружила, что он не содержал взрывчатки.

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