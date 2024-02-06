В Харькове оставили подозрительный рюкзак в парке: полиция показала кадры проверки с помощью робота
Киев • УНН
Полиция Харькова использовала робота-сапера, оснащенного рентгеновским сканером, для проверки подозрительного рюкзака в парке и обнаружила, что он не содержал взрывчатки.
В Харькове взрывотехники полиции с помощью специального робота проверили подозрительный рюкзак, оставленный в парке. Благодаря техническим возможностям робота, в частности рентгеновской установке, правоохранители взрывчатку не обнаружили. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.
"В Харькове взрывотехники полиции с помощью специального робота проверили подозрительный рюкзак, оставленный в парке. Оператор-взрывотехник дистанционно управлял действиями робота. Также используя технические возможности, в частности рентгеновскую установку, полицейские установили, что в рюкзаке взрывоопасных предметов нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверку осуществили с помощью робота типа Telerob, которую украинским правоохранителям передали коллеги из Германии.
Напомним
В Соломенском районе столицы киевлянин во время проведения работ обнаружил взрывоопасный предмет - вероятно артиллерийский снаряд - в подвале жилого дома.
В Харькове оставили подозрительный рюкзак в парке: полиция показала кадры проверки с помощью робота
Полиция Харькова использовала робота-сапера, оснащенного рентгеновским сканером, для проверки подозрительного рюкзака в парке и обнаружила, что он не содержал взрывчатки.
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