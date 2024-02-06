У Харкові залишили підозрілий рюкзак у парку: поліція показала кадри перевірки за допомогою робота

У Харкові вибухотехніки поліції за допомогою спеціального робота перевірили підозрілий рюкзак, залишений у парку. Завдяки технічним можливостям робота, зокрема рентгенівській установці, правоохоронці вибухівку не виявили. Про це повідомляє Нацполіція, передає УНН.

"У Харкові вибухотехніки поліції за допомогою спеціального робота перевірили підозрілий рюкзак, залишений у парку. Оператор-вибухотехнік дистанційно керував діями робота. Також використовуючи технічні можливості, зокрема рентгенівську установку, поліцейські встановили, що в рюкзаку вибухонебезпечних предметів немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перевірку здійснили за допомогою робота типу Telerob, яку українським правоохоронцям передали колеги з Німеччини.

Нагадаємо

У Солом’янському районі столиці киянин під час проведення робіт виявив вибухонебезпечний предмет - ймовірно артилерійський снаряд - у підвалі житлового будинку.