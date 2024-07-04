Утверждение Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца относительно киевских чиновников, которые якобы использовали детей-сирот, чтобы выехать за границу - основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами. Об этом говорится в заявлении Службы по делам детей и семьи КГГА, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что по состоянию на 24 февраля 2024 года большинство центральных органов исполнительной власти выехали из Киева. Поэтому перед столица должна была решить вопрос об эвакуации детей, в частности которые были воспитанниками центров социально-психологической реабилитации и непосредственную ответственность за которых несет государство.

В Службе по делам детей и семьи подчеркивают, что ни в феврале, ни в начале марта 2022 года не существовало порядков и механизмов эвакуации детей.

Кроме того, в КГГА добавляют, что Министерство социальной политики, Национальная сервисная служба и офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не предоставляли никаких указаний и рекомендаций относительно порядка дальнейших действий и способов эвакуации детей-сирот.

В начале полномасштабного вторжения с помощью Службы по делам детей и семьи, при поддержке местных властей, эвакуировано в безопасные условия около 1500 детей-сирот. В составе эвакуационной группы из центров социально-психологической реабилитации детей Киева выехали в Германию 67 детей, сейчас продолжают находиться в эвакуации 30. Остальные дети устроены в семейные формы воспитания - резюмировали в Службе по делам детей и семьи.

Там объяснили, что местные власти самостоятельно провели переговоры с правительством Германии и изобрели возможность для эвакуации детей в город Вупперталь земли Северный Рейн - Вестфалия.

Впрочем, воспитанники центров социально-психологической реабилитации детей не могли быть эвакуированы в составе группы без профессионального сопровождения.

Именно поэтому была сформирована группа сопровождающих лиц (психологи, воспитатели, социальные работники, помощники воспитателей, медики), которые имели опыт работы в детских коллективах и имели желание и навыки для сопровождения группы детей в эвакуацию.

Стоит отметить, что вопрос содержания и воспитания детей в Германии находился и продолжает находиться на личном контроле мэра города Вупперталь и Киевского городского головы - отмечают в КГГА.

В ведомстве подчеркивают, что удивлены вопросом Лубинца о том "где дети". Как заявили в Службе по делам детей и семьи, во время мониторинговых визитов представителям офиса омбудсмена беспрепятственно предоставлена информация обо всех без исключения детях, которые находились или продолжают находиться в эвакуации.

Представители учреждения, которое приняло наших детей, крайне возмущены некомпетентным и пренебрежительным поведением представителей мониторинговой группы и отсутствием уважения к Правительству Германии, которое более 2 лет удерживает наших детей! Тезис о схеме для выезда за границу и уклонение родственников чиновников абсолютно манипулятивный и необоснованный - отметили в Службе по делам детей и семьи.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что чиновники Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева якобы отправили своих близких родственников сопровождать почти 70 детей-сирот в Германию. Лубинец заявил, что таким образом чиновники позволили своим родственникам сбежать за границу.