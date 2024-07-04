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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
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Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

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НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

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2 июля 2024, 08:59  •  180435 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

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2 июля 2024, 07:01  •  190114 просмотра
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