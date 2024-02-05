В Италии произошла масштабная авария с участием сотни автомобилей: есть жертвы

Масштабное столкновение автомобилей, вызванное туманом, произошло сегодня на трассе в Италии, известно о трех погибших, пишет УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

"Количество пострадавших в результате крупного столкновения, вызванного туманом на A22 сегодня утром, в котором задействовано около сотни транспортных средств, ... растет с каждой минутой", - пишет издание.

Как сообщается, три человека погибли в результате аварии с участием 100 автомобилей.

В результате первого столкновения погибли двое автомобилистов, а в результате дальнейшей аварии погиб водитель грузовика.

Пострадали около 25 человек, двое - серьезно, пишет издание.

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