В Італії сталася масштабна аварія за участю сотні автівок: є жертви

Масштабне зіткнення автомобілів, спричинене туманом, сталося сьогодні на трасі в Італії, відомо про трьох загиблих, пише УНН з посиланням на ANSA.

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"Кількість постраждалих унаслідок великого зіткнення, спричиненого туманом на A22 сьогодні вранці, у якому задіяно близько сотні транспортних засобів,.. зростає з кожною хвилиною", - пише видання.

Як повідомляється, троє людей загинули внаслідок аварії за участю 100 автомобілів.

Внаслідок першого зіткнення загинули двоє автомобілістів, а в результаті подальшої аварії загинув водій вантажівки.

Постраждали близько 25 людей, двоє - серйозно, пише видання.

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