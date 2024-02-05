В Італії сталася масштабна аварія за участю сотні автівок: є жертви
Київ • УНН
Три людини загинули в результаті масштабного зіткнення автомобілів, спричиненого сильним туманом на італійському шосе.
Масштабне зіткнення автомобілів, спричинене туманом, сталося сьогодні на трасі в Італії, відомо про трьох загиблих, пише УНН з посиланням на ANSA.
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"Кількість постраждалих унаслідок великого зіткнення, спричиненого туманом на A22 сьогодні вранці, у якому задіяно близько сотні транспортних засобів,.. зростає з кожною хвилиною", - пише видання.
Як повідомляється, троє людей загинули внаслідок аварії за участю 100 автомобілів.
Внаслідок першого зіткнення загинули двоє автомобілістів, а в результаті подальшої аварії загинув водій вантажівки.
Постраждали близько 25 людей, двоє - серйозно, пише видання.
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