В использовании Starlink россияне почувствуют трудности - Федоров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  50270 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  115645 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  115162 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  117469 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  164880 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  106783 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228995 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192849 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191613 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  438782 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
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На Сумщине взрывотехники обезвредили боевую часть вражеского "шахеда"

На Сумщине взрывотехники обезвредили боевую часть вражеского "шахеда"

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Кулеба в Нидерландах: уже поговорил о Patriot и обеспечении справедливости за российские зверства перед конференцией в Гааге

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1 апреля 2024, 09:33  •  164880 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  438782 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  411161 просмотра

В использовании Starlink россияне почувствуют трудности - Федоров

Украина работает над тем, чтобы ограничить функциональность Starlink для россиян, продолжая при этом пользоваться ею, поскольку россияне начали нелегально получать терминалы Starlink из третьих стран.

Война •   •  12443 просмотра
В использовании Starlink россияне почувствуют трудности - Федоров

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

По словам народного депутата Михаила Цимбалюка, блокирование налоговых накладных стало серьезной проблемой, угрожающей национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.

Экономика •   •  50270 просмотра
Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

На Сумщине взрывотехники обезвредили боевую часть вражеского "шахеда"

Взрывотехники полиции обезвредили боевую часть беспилотника "шахед", который местный житель нашел на опушке возле села в Сумской области.

Война •   •  11659 просмотра
На Сумщине взрывотехники обезвредили боевую часть вражеского "шахеда"

Кулеба в Нидерландах: уже поговорил о Patriot и обеспечении справедливости за российские зверства перед конференцией в Гааге

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Нидерланды, где уже обсудил укрепление украинской системы противовоздушной обороны "Патриот" против растущих атак российских баллистических ракет, обеспечение правосудия за российские злодеяния и конференцию по восстановлению справедливости для Украины в Гааге.

Война •   •  12779 просмотра
Кулеба в Нидерландах: уже поговорил о Patriot и обеспечении справедливости за российские зверства перед конференцией в Гааге

За неделю рф нанесла более 3 тыс. ударов по Запорожью: в основном била по объектам критической инфраструктуры - ОВА

На прошлой неделе российская армия нанесла более 3 000 ударов по Запорожской области, преимущественно по объектам критической инфраструктуры.

Общество •   •  11986 просмотра
За неделю рф нанесла более 3 тыс. ударов по Запорожью: в основном била по объектам критической инфраструктуры - ОВА

Павлюк показал, как Силы обороны уничтожили российский дрон из ЗРК "Стрела"

Украинские военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" на Восточном направлении с помощью зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

Война •   •  10143 просмотра
Павлюк показал, как Силы обороны уничтожили российский дрон из ЗРК "Стрела"

Утром ограничили электричество для всех потребителей на Харьковщине - Укрэнерго

Утром из-за повреждения было ограничено электроснабжение всех потребителей в Харьковской области, в то время как в Кривом Роге продолжаются ограничения для промышленности. Экспорт электроэнергии не планируется.

Война •   •  13010 просмотра
Утром ограничили электричество для всех потребителей на Харьковщине - Укрэнерго

В Польше 5 министров могут остаться без должности в правительстве, среди них аграрный министр

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует реконструировать правительство и уволить 5 министров, в том числе министра сельского хозяйства Чеслава Секерски.

Новости Мира •   •  10082 просмотра
В Польше 5 министров могут остаться без должности в правительстве, среди них аграрный министр

россияне снова "потеряли" авиабомбу в оккупированном Рубежном, она упала возле вокзала - ОВА

В оккупированном Рубежном российский истребитель случайно сбросил авиационную бомбу возле железнодорожного вокзала.

Война •   •  11289 просмотра
россияне снова "потеряли" авиабомбу в оккупированном Рубежном, она упала возле вокзала - ОВА

беларусь начала военные учения у границ с Украиной, Литвой и Польшей

беларусь начала военные учения в приграничных с Украиной, Литвой и Польшей регионах для оценки готовности, совершенствования навыков и подготовки личного состава к выполнению задач территориальной обороны.

Война •   •  11939 просмотра
беларусь начала военные учения у границ с Украиной, Литвой и Польшей