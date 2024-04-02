В использовании Starlink россияне почувствуют трудности - Федоров

Использование россиянами Starlink не массовое, и все же, Украина работает над тем, чтобы они были ограничены в их функционале. Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Welt, пишет УНН.

Мы видим, что россияне начали использовать Starlink. Однако это не массовое явление, ведь их предполагается получать из третьих стран. Единственное, что я могу сказать на данный момент, это то, что мы нашли решение проблемы - прокомментировал он.

По его словам Украина продолжит использовать Starlink, а россияне будут максимально ограничены в полезности. Результаты этого решения мы увидим в ближайшее время.

Напомним,

Терминалы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска незаконно продаются на черном рынке по всему миру, что вызывает беспокойство по поводу национальной безопасности из-за отсутствия контроля над системой, согласно расследованию агентства Bloomberg.