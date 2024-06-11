На сегодня Ирпень Киевской области является одним из лидеров по восстановлению в Украине. За последние два года в города удалось реализовать более 200 удачных проектов по восстановлению. Об этом заявил мэр Ирпеня Александр Маркушин во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024, передает Корреспондент УНН.

Ирпень является на сегодня одним из лидеров по восстановлению в Украине и это нам удалось благодаря корпорации между украинскими и международными партнерами, организациями, фондами. За последние два года мы реализовали более 200 удачных проектов в нашем городе. Это конечно благодаря и государственной поддержке, благодаря финансированию Киевской ОВА, и конечно наших партнеров - сказал Маркушин.

Он отметил, что Ирпень является наиболее поврежденным городом в Киевской области.

"70% повреждений и разрушений. Были повреждены садики, школы, вся критическая инфраструктура. В нашем городе не было ни воды, ни света, ни газа, не работала мобильная связь", - добавил Маркушин.

Также он отметил, что в городе было демонтировано 150 разрушенных частных домов и 20 многоэтажек.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановить всю энергетику страны будет возможно только после окончания войны, никто не заставляет украинцев за границей вернуться назад и все же, стране нужны люди для восстановления инфраструктуры.